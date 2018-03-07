Исследование: творческие люди не во всем превосходят других

Когнитивный контроль — это умение подавлять импульсивные порывы и сосредотачиваться на выполнении текущих задач.
Ученые провели два исследования. Они хотели сравнить людей с творческими успехами и тех, кто набирает высокие баллы в тестах на креативность. В первом исследовании приняли участие 15 человек. Добровольцы прошли тест на дивергентное мышление. Этот метод творческого мышления заключается в поиске множества решений одной и той же проблемы.
Также исследователи оценили уровень когнитивного контроля участников с помощью специального задания. Пока добровольцы выполняли задание, им делали электроэнцефалограмму (ЭЭГ). Ученые установили: у людей, набравших высокие баллы в тесте на дивергентное мышление, уровень когнитивного контроля был выше.
Во втором исследовании участвовали 39 человек. Участникам тоже дали тест на дивергентное мышление и предложили выполнить задание на когнитивный контроль. Еще добровольцы рассказали о своих творческих достижениях в жизни. Специалисты вновь выяснили, что участники с высокими баллами в тесте на дивергентное мышление отличались хорошим когнитивным контролем.
Однако люди, имевшие реальные творческие достижения, не всегда хорошо справлялись с тестом на дивергентное мышление. Кроме того, уровень когнитивного контроля у них не был выше. Ученые пришли к выводу: реальные творческие достижения и креативность, выявляемая с помощью тестов, связаны с разными когнитивными процессами.
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