В исследовании приняли участие 45 человек (средний возраст — 36 лет). Добровольцы регулярно не занимались никакими видами физической активности вроде бега трусцой, но каждый ежедневно проходил не менее 10000 шагов. Участники вели сидячий образ жизни в течение 2 недель.

Добровольцы добирались до работы на машине либо общественном транспорте, пользовались лифтами и эскалаторами вместо лестниц, а выходные проводили дома перед телевизором или компьютером. Участники носили специальные устройства, следившие за их активностью. Также их попросили придерживаться своей обычной диеты и вести дневник питания.

Спустя две недели ученые оценили состояние здоровья добровольцев. Исследователи обнаружили, что у участников увеличились объем талии и количество жира в организме, уменьшилась мышечная масса и снизилась кардиореспираторная выносливость. Кроме того, у участников отмечалось снижение чувствительности к инсулину. Все это было наиболее заметно у людей, имевших близкого родственника с диабетом 2-го типа.

Потом участников попросили вновь стать активными. Спустя 2 недели вышеупомянутые проблемы исчезли. Эксперты рекомендуют быть как можно активнее в повседневной жизни, к примеру, чаще ходить пешком, подниматься по лестнице и совершать покупки в супермаркете, а не в интернете.