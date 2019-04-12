"Группа ученых из Университета Западной Австралии, проводившая исследование, утверждает, что мужчина "может либо иметь богатое украшение, либо большое достоинство, но трудно иметь и то, и другое", — пишет издание.
Оказалось, что эволюционно животные могут расходовать свою энергию либо на привлечение самок с помощью внушительной гривы и бороды, либо на отращивание более крупных гонад.
"Это означает, что волосатые самцы человека — мужчины с густой бородой и длинными волосами, вероятно, имеют меньшие яички, чем их собратья с менее густой волосяной растительностью, — пишет Daily Mail. — Для остального мира приматов это соотношение выражается, например, либо в виде ярких ягодиц бабуина, либо в неяркой внешности и больших яичках более простых видов приматов".
Приматолог и соавтор исследования, доктор Сирил Грютер из Университета Западной Австралии, отмечает, что размер яичек существенно варьируется и связан с внешним видом самца.
"Некоторые виды [приматов] обладают яркими украшениями, такими как бороды, гривы, накидки и наросты на щеках, а также различные оттенки морд и шерсти, — сказал он. — Другие довольно непримечательные и выглядят скорее как середнячки".
"В исследовании были изучены размеры яичек более чем 100 видов приматов, и было обнаружено, что они значительно различаются от вида к виду. У животных с самыми маленькими яичками гонады размером с перчинку, в то время как самые большие были сопоставимы с теннисным мячиком. Исследователи поясняют, что самцы с не слишком большими половыми органами направляют всю свою энергию на привлечение партнерш с помощью бороды и длинных волос, и не остается ничего, что могло бы быть инвестировано в гениталии", — пишет газета.
По мнению исследователей, попытка иметь и то, и другое требует слишком много энергии. Доктор Грютер указывает, что все самцы стремятся к одному и тому же — породить потомство. "Но не все могут иметь то, что хотят, — отмечает доктор Грютер. — Так как же они добиваются успеха? Кроме того, чтобы просто сражаться с соперниками, они могут обладать так называемыми "знаками статуса" — эффектными украшениями, которые помогают им контролировать доступ к женщинам, устрашая других самцов. И если самцы не могут держать остальных вдали от своих самок, они могут выиграть, производя много спермы, которая затопит сперму их соперников".
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