Характер человека и месяц его рождения оказались связаны

"Весенние люди" оптимистичны, легко идут на контакт, стараются видеть в жизни хорошие стороны, но при этом нередко страдают клинической депрессией, пишет "Nation News".
А вот "летние люди" проявляют настойчивость в трудных ситуациях. Одновременно с этим их настроение переменчиво, периоды активности сменяются периодами пассивности. Рожденные осенью редко подвержены депрессиям, но они конфликты и раздражительны. Люди, родившиеся зимой, страдают не только депрессиями. Они также склонны к психическим заболеваниям, сильно переживают из-за жизненных неудач.
Правда, среди "зимних людей" много тех, кто добивается серьезных высот в социальном плане. Несмотря на выявленные особенности, ученые подчеркивают, что месяц рождения не так сильно влияет на судьбу человека по сравнению с его окружением и воспитанием.
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