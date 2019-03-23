Горячий чай грозит раком пищевода, а болезнь Паркинсона можно определить по запаху

Исследование проходило на северо-востоке Ирана. Ученые более 10 лет наблюдали за мужчинами и женщинами в возрасте от 45 до 70 лет, пьющими горячий чай, - и замеряли температуру и количество потребляемого напитка, а также время, которое проходит между тем, как горячий чай налили в кружку, и тем, как его выпили.

Собранные сведения носят сугубо эмпирический характер и отличаются в различных странах и культурах. Оказалось, что температура напитка выше 70 градусов Цельсия воспринимается большинством как нестерпимо горячая.

Ученые пришли к выводу, что те обследуемые, которые выпивали в день не менее двух чашек чая температурой выше 60 градусов, более чем вдвое увеличивали риск развития рака пищевода - по сравнению с теми, кто предпочитал не столь горячий напиток.

В США этот вид рака занимает восьмое место в списке наиболее распространенных онкологических заболеваний. Риск заболеть у мужчин составляет 1 к 132, а у женщин - 1 к 455.

Однако в других странах мира статистика совершенно иная. Например, в Иране и Китае рак пищевода является куда более распространенным заболеванием - вероятно, в силу таких факторов, как особенности питания и курение.

Женщина чувствует болезнь Паркинсона по запаху

Болезнь Паркинсона относится к числу нейродегенеративных заболеваний, которые очень трудно диагностировать. Она не имеет биологических маркеров, которые могут быть обнаружены лабораторными методами.

Однако вскоре это может измениться - благодаря англичанке Джой Милн, которая способна по запаху определять эту болезнь еще до появления первых симптомов.

Она заметила, что у её мужа изменился запах тела - он стал более резким. Через десять лет ему поставили диагноз болезни Паркинсона. Джой обнаружила, что этот же запах присущ и другим людям с этим заболеванием, с которыми она вступала в контакт.

С тех пор ученые пытаются определить, что именно улавливает эта женщина, ощущая запах болезни. По-видимому, она реагирует на запах кожного секрета или кожного сала, который присутствует у всех людей, но у больных Паркинсоном выделяется сильнее.

Ученые хотели выяснить, какие именно биомаркеры ответственны за запах, который улавливала Джой, и для этого воспользовались методом масс-спектрометрического анализа, который позволяет выделить отдельные составляющие.

В Манчестерском университете приступили к экспериментам с участием Джой Милн. Как рассказывает Пердита Барран, которая входит группу исследователей, пробы кожной секреции были взяты у 64 добровольцев, некоторые из которых страдали от болезни Паркинсона, а остальные были здоровы. Затем эти анализы подвергались масс-спектроскопии. Оказалось, что больные люди имели в составе кожного секрета повышенное содержание трех веществ: гиппуровой кислоты, эйкозана и октадеканола.

Присутствие этих молекул связано с изменением уровня нейротрансмиттеров у больных Паркинсоном - то есть веществ, которые передают электрохимические сигналы в мозгу.

Джой Милн утверждает, что способна ощущать запахи и других заболеваний - синдрома Альцгеймера и разных видов рака. Более того, она собирается продолжить сотрудничество с той же группой ученых в разработке диагностического теста для обнаружения туберкулеза.

В настоящее время в мире насчитывается около 10 млн человек с синдромом Паркинсона, и число пациентов постоянно растет по мере старения населения.

"Мы надеемся, что, если нам удастся ставить диагноз синдрома Паркинсона на ранних этапах, используя метод биомаркеров, обнаруженных с помощью Джой, нам удастся разработать новые методы лечения", - говорит Барран.

Мужчины и женщины ощущают боль по-разному

Более 50 миллионов человек по всему миру страдают от хронического болевого синдрома. Это ведущая причина инвалидности во многих западных странах. При этом женщины намного чаще мужчин страдают от таких хронических болезней, как артрит, фибромиалгия и мигрень.

На сегодняшний день большинство болеутоляющих и противовоспалительных средств, которыми пользуются врачи, являются производными опиума или салициловой кислоты, Они неплохо купируют болевые приступы, но слабо воздействуют на хронические боли, длящиеся в течение нескольких месяцев и даже лет.

Однако теперь появились сведения, что мужчины и женщины имеют различные биологические механизмы болевого синдрома - а это означает, что они по-разному реагируют на различные лекарственные средства и возможно создание анестетиков, прицельно работающих с учетом пола пациента.

До недавнего времени лабораторные исследования по поиску новых болеутоляющих средств проводились в основном на крысах и мышах мужского пола. В результате получались искаженные результаты, которые приводили к появлению на рынке лекарств, которые мало действуют на женщин.

Недавняя статья в журнале Brain, написанная группой ученых из Университета штата Техас в Далласе, выявила различия в болевых сигналах, которые поступают в спинной мозг мужчин и женщин при хронической боли.

Оказалось, что у мужчин с синдромом невропатической боли наиболее активными клетками оказались макрофаги, которые являются частью иммунной системы. У женщин же более активными были нейропептиды, то есть белковоподобные вещества, выделяемые нейронами.

"Это является первым прямым указанием на то, что боль у человека зависит от пола", - говорит Джеффри Могил, профессор невропатологии из Монреаля, который не участвовал в данном исследовании.