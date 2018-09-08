Горячие точки: самые странные и пугающие секс-ритуалы со всего света

Меж тем в некоторых культурах по сей день сохранились настолько дикие обычаи, касающиеся интимной сферы жизни человека, что даже редакция Woman.ru на время лишилась дара речи.

Первое свидание, кино, ресторан и секс — для многих такой расклад вещей является привычным, а вот для представителей некоторых культур — странным. У каждого народа существуют свои традиции, диктующие, как надо добиваться внимания женщины, ухаживать за ней и заниматься любовью.

Для одних этносов интим чуть ли не под запретом, другие начинают половую жизнь едва ли не в детском возрасте, ну а третьим ничего не стоит бросить все и начать удовлетворять себя на глазах у отнюдь не изумленной толпы… Сказать, что мы были удивлены, изучив секс-обычаи некоторых культур, — не сказать ничего. Самые странные и невероятные из них — в нашем материале.

Папуа-Новая Гвинея, племя Самбия

Чтобы стать достойным членом своего племени Самбия, в возрасте семи лет все мальчики покидают семью и следующее десятилетие живут лишь в обществе мужчин. Самбийцы, которые обитают в Папуа-Новой Гвинее, считают, что женщины могут негативно повлиять на взросление и возмужание парней.

Dalios Bastytės viešnagė Papua Naujojoje Gvinėjoje © Asmeninis archyvas

Чтобы избавиться от “загрязнения”, которое уже присутствует в организме молодых мужчин из-за общения с женщинами, они должны выполнять ряд действий. Мальчики “очищаются”, регулярно вызывают кровотечение из носа, протыкая ноздри деревянной палочкой, и вызывают рвоту, поедая большое количество сахарного тростника. А еще они, скажем так, орально удовлетворяют старших сородичей.

Согласно верованиям, их семя содержит “дух силы”, и, употребляя ее, младшие члены племени становятся истинными воинами.

Когда юноши возвращаются домой и женятся, они продолжают вызывать кровотечение из носа, делая это одновременно с менструальным циклом жены.

Океания, острова Кука Остров

Мангаиа находится в Тихом океане и является самым южным среди островов Кука. Мальчики-аборигены начинают половую жизнь в тринадцать лет сразу после обрезания, потому что секс является важной частью жизни островитян. Что им там еще делать, скажут многие, однако оцените концепцию и подход!

Как предписывают древние традиции, зрелые женщины лишают девственности подростков, учат их всем тонкостям и премудростям. Социальное положение мужчин в Мангаие зависит от того, сколько раз за ночь они способны получить оргазм. Удовольствие женщины тоже важно — партнер обязан ублажать ее минимум раз в неделю.

Папуа-Новая Гвинея, племя Тробриандер

Представители племени Тробриандер, которое обитает в Папуа-Новой Гвинее, начинают заниматься сексом в очень раннем возрасте: мальчики — в десять лет, а девочки — в шесть!

Женщины этого народа, которые всегда ходят топлес, очень агрессивно настроены по отношению к своим соплеменницам, потому что соперничают за право переспать с как можно большим количеством мужчин. Брак заключается просто — после интима девушка должна переночевать в гостях у парня, а утром вместе с ним позавтракать. После совместного приема пищи влюбленные уже считаются семьей.

Остров Инис Беаг, Ирландия

В то время как во всем мире люди занимаются сексом, чтобы снять напряжение, для жителей ирландского острова Инис Беаг интим, наоборот, становится источником стресса. Обитатели этого удивительного местечка считаются, если так можно выразиться, чуть ли не самыми “закрепощенными” людьми на планете.

© Asmeninio archyvo nuotr.

Эти католики искренне полагают, что секс — зло. Заниматься им нужно, только чтобы зачать ребенка, потому что интим, по их мнению, вреден для здоровья! Под запретом глубокие поцелуи, ласки и даже разговоры обо всех проявлениях любви.

Более того, упоминать всуе (даже с подругами и родственницами) нельзя ни менструацию, ни менопаузу. Занимаются сексом жители острова Инис Беаг, частично избавившись от нижнего белья. Мужчины никогда не видят грудь жены… Интересно, что островитяне всячески пытаются навязать детям страх наготы и отвращение к своему телу. По словам исследователей ирландской культуры, в некоторых семьях даже бьют собак, которые при хозяевах вылизывают свои гениталии, — со временем умные животные учатся делать это в одиночестве.

Камбоджа, племя Креунг

В большинстве стран отцы стараются как можно дольше оберегать своих юных дочерей от общения с противоположным полом. А вот родители в камбоджийском племени Креунг, наоборот, хотят поскорее приобщить наследниц к реалиям взрослой жизни.

© Autoriaus nuotr.

Когда девочка достигает подросткового возраста, семья строит ей “хижину любви”, в которую та имеет полное моральное право приглашать своих ухажеров. Парни сменяют один другого, иногда, правда, повторяясь. Свидания длятся до тех пор, пока юная камбоджийка не встретит того, кто подарит ей самый незабываемый оргазм, — именно за него она и выйдет замуж.

Гаити

Каждое лето гаитяне, верящие в вуду, совершают паломничество к святому водопаду Со-д’О, где они проводят ритуал поклонения местной богине любви. Во время него гаитяне купаются обнаженными, натираются ароматическими травами, а некоторые смельчаки даже встают под мощную струю воды. Считается, что так происходит очищение тела и разума.

Желающие могут приступить ко второй части обряда — занятию сексом в грязи и… крови убитых животных, которых принесли в жертву вышеупомянутой богине.

Нигер, племя Вудабе

Женскими конкурсами красоты уже давно никого не удивить, а вот среди мужчин такие состязания — редкость. Толк в мужском обаянии знают представители племени Вудабе, обитающего в Нигере. Ежегодно представители этноса устраивают семидневный праздник, на котором представители сильной половины человечества борются за звание “самого-самого”.

Мужчины наносят на лицо желтую охру, украшают волосы цветными прядями и перьями, а затем танцуют танец togu, пытаясь произвести впечатление на дам, которые сидят в жюри. Кстати, женщины племени Вудабе признаны одними из самых красивых и сексуальных на Черном континенте. Считается, что togu, который исполняют мужчины племени, настолько прекрасен, что даже замужние африканки могут положить глаз на одного из танцоров. Если женщине понравился какой-то красавчик, она без зазрения совести сбегает с ним, бросая мужа. Племя нисколько не возражает, потому что представительницам Вудабе можно не только изменять, но даже иметь несколько мужей сразу.

Непал, Гималаи

В Непале живут племена, в которых практикуется полиандрия, то есть многомужество. Правда, не стоит думать, что все дело в сексуальной раскрепощенности местных дам. Причины полиандрии в Гималаях сугубо экономические, ведь жизнь на высокогорье — не сахар. Как можно догадаться, в таких буднях нет ни капли романтики.

© Saulius Venskus

Многомужество — удел бедных семей, которые не хотят становиться еще беднее из-за раздела земли между сыновьями. По этой простой причине все братья берут в жены одну женщину. В таких кланах существует четкое распределение обязанностей: кто из братьев занимается посадкой растений, прополкой, а кто ухаживает за скотом. Женщины также завалены работой. Разумеется, каждую ночь с женщиной спят разные мужья, однако секс — это чистая физиология. Количество сексуальных контактов в таких семьях для женщины больше, чем в традиционных, однако это, как нетрудно догадаться, далеко не полноценные половые отношения.

Индонезия

Семь раз в год индонезийцы собираются у подножия Явы для того, чтобы… открыто изменить своему партнеру. Название праздника “Пон” дословно переводится как “ночь измен”. Участники события останавливаются в своеобразном лагере и проводят ночь, занимаясь сексом с незнакомым ранее человеком.

Бытует поверье, что если поучаствовать в такой вакханалии все семь раз в год, то следующие двенадцать месяцев принесут счастье, богатство, удачу и другие блага. В празднике могут принимать участие свободные, так и семейные люди, причем для вторых в эту ночь интим с посторонним изменой не считается (даже несмотря на то, что это происходит раз в тридцать пять дней!).

Большинство людей, соблюдающих традицию, являются владельцами малого бизнеса. Они надеются, что если проведут этот ритуал, их дело пойдет в гору и принесет хорошую прибыль.

Индия, народность Мурья

Народ Мурья живет глубоко в лесах региона Чхаттисгарх в Центральной Индии. Согласно правилам, пару подросшему ребенку выбирают родители, однако они же настаивают на том, что перед семейной жизнью надо как следует “нагуляться”. Дело в том, что незапланированная влюбленность может помешать выгодному браку. Если же молодой мурья переспит с большим количеством партнеров до “взрослой жизни”, то его сексуальное любопытство будет удовлетворено и впоследствии вероятность супружеской измены уменьшится.

Более того, зрелые мурья строят для своих детей специальные хижины под названием “гхотупы” — это общие спальни, куда молодые люди каждый вечер уходят заниматься любовью. При этом нежелательно предаваться страсти с одним и тем же человеком более трех раз. До рассвета все обязательно должны вернуться в родительский дом.

Этого разнузданным молодым мурья недостаточно, и ежегодно они устраивают праздник, на котором танцуют, поют и, конечно же, предаются плотским утехам. Девушки пьют специальный напиток-контрацептив из трав, но если он не сработал и кто-то из них забеременел, не беда. Деревня поможет воспитать ребенка, потому что имя отца, как вы понимаете, будет неизвестно.

Древний Египет

Мало кто знает, но в Древнем Египте мужчины любили… мастурбировать публично. При этом эякулировали они в реку Нил. Древние египтяне верили, что изначально мир представлял собой хаос, из которого было сформировано яйцо. Из этого яйца возник бог Атум, первым делом после появления на свет занявшийся самоудовлетворением. Из его семени родились боги, которые помогли ему создать Вселенную и властвовать над ней. Именно чтобы почтить память божества, жители Древнего Египта ежегодно инсценировали акт творения мира — вытворяя все вышеописанное на берегах Нила. Мужчины верили, что таким образом они подпитывают живительную силу реки, которая обеспечит им хороший урожай на следующий год.