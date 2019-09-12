Разбирательство необычного дела о смерти сотрудника французской компании TSO, занимающейся сервисным обслуживанием железных дорог, длилось с 2013 года. Мужчина, известный как Ксавье X, работавший инспектором по технике безопасности, был отправлен в командировку в Луару. Там он решил немного расслабиться и отдохнуть. В ночь на 21 февраля он оказался в постели с незнакомой женщиной.

Но та ночь удовольствий затянулась для Ксавье навсегда - он скончался от остановки сердца в результате "внебрачной связи с абсолютно незнакомым человеком", как назвали произошедшее в его компании.

Каково же было удивление шефа Ксавье, когда он узнал, что государственный Фонд первичного медицинского страхования, разбиравший обстоятельства смерти сотрудника, классифицировал произошедшее как "несчастный случай на рабочем месте". Это означало, что работодатель должен выплатить компенсацию семье погибшего от секса сотрудника.

В компании TSO с этим не согласились и подали в суд, утверждая, что смерть мужчины наступила не в процессе выполнения работы, а в его свободное время, и даже не в том номере отеля, который для него зарезервировали.

Однако после долгих разбирательств апелляционный суд Парижа постановил, что страховая компания была права. Решение суда основывалось на том, что, по французским законам, ответственность за любые травмы и несчастные случаи во время рабочей поездки лежит на работодателе. А страховщики как раз указывали, что компания несет ответственность за своего сотрудника во все время его пребывания в командировке, даже если тот не работает, а занимается обычными бытовыми делами.

В страховой компании предложили рассматривать секс в командировке таким же заурядным бытовым занятием, как принятие душа или ужин.

Суд с этими выводами согласился и признал случившееся несчастным случаем на производстве, а значит, родным покойного, пострадавшим от измены, положена компенсация. "Во время командировки сотруднику положена социальная защита на весь ее период, независимо от обстоятельств", - заключил судья.