View this post on Instagram
Got ya in the crosshairs P| @thomas_prusso_photography M| @kindlymyers
В армию девушка пошла сразу после окончания средней школы. За время службы она получила новую профессию — специалиста по логистике и привила себе любовь к спорту.
View this post on Instagram
What am i thinking about? 🤔 💭 P| @aperezproductions M| @kindlymyers
Сейчас ей 33 года, и суммы ее гонораров с рекламными агентствами приближаются к миллиону долларов. Параметры фигуры девушки: 86 — 66 — 88 см, вес — 56 кг, а рост — 170,7 см.
View this post on Instagram
My baby @jeep P| @sdillonphoto M| @kindlymyers Jeep built by @kony_toulis #kouliskustoms
В сентябре 2018 года Майерс попала на обложку журнала Playboy Южная Африка, где изображена в спортивном облегающем белье.
Службу в Национальной гвардии США ежегодно выбирают около 60 тысяч мужчин и женщин.
ФОТО: Бывший боец американской Национальной гвардии стала звездой PlayBoy
Кинди Майерс четыре года прослужила в Национальной...
Свободу соску? В мире снова спорят о пределах обнажения женской груди (13)
Заявление социальной сети Tumblr о блокировке...
PornHub назвал самый популярный жанр у литовцев и их соседей (7)
Крупнейший порносайт PornHub традиционно подвёл итоги...
Секс будущего: умные мастурбаторы, роботы-любовники и виртуальное порно (2)
В США истек срок действия мирового патента на...
TOP новостей
Простой трюк: как избежать более высоких цен на электричество и газ (9)
С 1 января 2019 года в Литве увеличатся цены на...
Люди с небольшими зарплатами и эмигранты должны интересоваться: у трети деньги в пенсионные фонды не отчисляют (11)
Не все жители Литвы , получающие небольшие зарплаты и...
Ответ Кремлю на упреки о задержании Палецкиса: не вам читать нам нотации досталось и Паксасу (80)
Не России читать нотации о демократических свободах,...
Карбаускис: инвестировать в Беларуси меня побудила дружба президентов (3)
Лидер правящих "крестьян" Рамунас Карбаускис заявил в...
Рассказы работников отдела метрикации: необычные имена и странные просьбы
В этом году Вильнюс и вся Литва отпраздновали два...