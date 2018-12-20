ФОТО: Бывший боец американской Национальной гвардии стала звездой PlayBoy

Кинди Майерс четыре года прослужила в Национальной гвардии США, а после стала моделью и снялась для обложки журнала PlayBoy. Ее страница в Instagram насчитывает 1,1 млн подписчиков.
Moterys JAV kariuomenėje
© AP/Scanpix

В армию девушка пошла сразу после окончания средней школы. За время службы она получила новую профессию — специалиста по логистике и привила себе любовь к спорту.

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What am i thinking about? 🤔 💭 P| @aperezproductions M| @kindlymyers

A post shared by Kindly Myers (@kindly) on Jan 23, 2018 at 10:51am PST

Сейчас ей 33 года, и суммы ее гонораров с рекламными агентствами приближаются к миллиону долларов. Параметры фигуры девушки: 86 — 66 — 88 см, вес — 56 кг, а рост — 170,7 см.

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My baby @jeep P| @sdillonphoto M| @kindlymyers Jeep built by @kony_toulis #kouliskustoms

A post shared by Kindly Myers (@kindly) on Feb 11, 2018 at 11:19am PST

В сентябре 2018 года Майерс попала на обложку журнала Playboy Южная Африка, где изображена в спортивном облегающем белье.

Службу в Национальной гвардии США ежегодно выбирают около 60 тысяч мужчин и женщин.

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