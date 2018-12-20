ФОТО: Бывший боец американской Национальной гвардии стала звездой PlayBoy

В армию девушка пошла сразу после окончания средней школы. За время службы она получила новую профессию — специалиста по логистике и привила себе любовь к спорту.

Сейчас ей 33 года, и суммы ее гонораров с рекламными агентствами приближаются к миллиону долларов. Параметры фигуры девушки: 86 — 66 — 88 см, вес — 56 кг, а рост — 170,7 см.

В сентябре 2018 года Майерс попала на обложку журнала Playboy Южная Африка, где изображена в спортивном облегающем белье.

Службу в Национальной гвардии США ежегодно выбирают около 60 тысяч мужчин и женщин.