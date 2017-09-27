Физиолог объяснил отличие секса между людьми от спаривания животных

В своей работе ученый подтверждает концепцию "исключительности" репродуктивных механизмов людей среди других млекопитающих, сообщает Lenta.ru.

Некоторые специалисты считали, что одной из функций оргазма является высвобождение окситоцина — гормона, облегчающего движение мышц в половых путях и проникновение сперматозоидов в матку. Таким образом, оргазм повышает шансы на оплодотворение яйцеклетки. Эта гипотеза подверглась критике, поскольку не существовало данных, подтверждающих данную точку зрения. В то же время другие ученые считали, что скептики тем самым поддерживают человеческую "исключительность" и отвергают эволюционную связь между людьми и животными, у которых имеется подобный механизм.

Согласно Левину, нет доказательств того, что существует связь между количеством сперматозоидов и высокой вероятности оплодотворения у людей. В статье он приводит результаты других научных работ, согласно которым большое количество семени, наоборот, снижает шансы на фертилизацию и успешное развитие эмбриона. Кроме того, исследования на близнецах показали, что нет корреляции между числом детей и частотой оргазмов во время полового акта.

Несмотря на то, что наличие транспорта спермы в половых путях через сокращение стенок матки было показано и у млекопитающих различных таксонов, и у человека, в этом механизме наличие оргазма необязательно, то есть механизм переноса работает "по умолчанию". У животных также существует ряд особенностей, которые отсутствуют у людей. Например, у крыс наблюдается лордоз (позиция спаривания), когда тело самки принимает положение, облегчающее попадание сперматозоидов в матку.

Кроме того, в пользу "исключительности" говорит то, что только у человека наблюдается множественный оргазм, среда влагалища обладает повышенной кислотностью, а рост груди происходит во время созревания (а не беременности, как у других приматов). Нет доказательств того, что самки приматов вступают в половой акт после менопаузы. Сексуальное поведение людей гораздо сложнее, чем у животных, и включает разнообразные ласки и дополнительные способы стимуляции полового влечения.