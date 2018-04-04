Физические упражнения до беременности защитят от диабета

Но ученые из США выяснили: менять образ жизни необходимо до начала беременности. Это существенно уменьшает риск развития гестационного диабета (сахарного диабета беременных).

Сотрудники Университета Айовы проанализировали данные о состоянии здоровья 1333 женщин, собранные за 25 лет. Представительницы прекрасного пола рассказывали о своих беременностях и родах. Кроме того, женщины проходили фитнес-тест, рассказывает Zee News.

За период исследования у 164 участниц выявили гестационный диабет. Это заболевание с нередко приводит к развитию диабета 2-го типа. Риск развития сахарного диабета беременных оказался на 21% меньше у женщин с высоким уровнем физической подготовки. Специалисты рекомендуют женщинам, планирующим беременность, посвящать физическим упражнениям не меньше 150 минут в неделю.