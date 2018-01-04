Экстракт черники поможет вылечить женские болезни

Исследователи из Университета Миссури провели эксперимент с клетками рака шейки матки.
© Vida Press

Клетки разделили на 4 группы. Против первой применяли только лучевую терапию, против второй - только экстракт черники, против третьей - комбинацию экстракта черники и лучевой терапии, а четвертая группа была контрольной.

Исследование показало: из-за лучевой терапии число раковых клеток уменьшилось на 20%, а благодаря экстракту черники - на 25%. Однако действеннее всего оказалось сочетание лучевой терапии и экстракта черники. Оно уничтожило около 70% раковых клеток, рассказывает The Deccan Chronicle.

По словам ученых, черника является радиосенсибилизатором. Она делает раковые клетки чувствительнее к лучевой терапии. Судя по всему, секрет в ресвератроле и флавоноидах, содержащихся в чернике. Предыдущие исследования показали, что ресвератрол, которым также богат красный виноград, повышает эффективность лечения рака простаты.

MedDaily
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