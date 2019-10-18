Эксперты назвали самые верные способы испортить секс

Во-первых, чтобы не обломать наклевывающийся коитус, необходимо верно выбрать место и обстоятельства. И речь не только о том, что партнёра может смутить ваша бабушка, вяжущая в соседней комнате, или кот, который мешает начать активное наступление, ища в ваших глазах разгадки смысла бытия. Также удачному сексу может помешать перебор с атрибутами романтики (равно как и их острая нехватка). В общем, всё должно быть в меру и никаких отпугивающих факторов!

Ещё на раннем этапе партнёра может оттолкнуть неопрятность: боди-позитив-боди-позитивом, но, если ваши половые органы приходится искать с поисково-спасательной группой в зарослях джунглей, то стоит задуматься о смене интимного имиджа. Также в списке фу-факторов грязь под ногтями и нелепое белье. К слову, испортить половой акт может и алкогольное опьянение, если вы перебрали до состояния нестояния или момента, когда, чтобы вы отыскали вход, вас нужно держать под руки.

Секс можно испортить не только в подготовительной фазе, но и уже в процессе. Всё-таки достигли своей цели? Не расслабляйтесь! Если вы, как таксист в “Убере”, ждёте высшую оценку от того, с кем совершаете путешествие в страну наслаждений, то не забывайте о технике: важно не только не быть бревном, но и не вести себя, как актёр из винтажного порно, работая в темп с блендером или отбойным молотком. Ну и, само собой, перед моментом икс хотя бы погуглите местонахождение половых органов на теле человека — знание физиологии партнёра тоже необходимо для успешного секса. И главное: не будьте эгоистами.

Звуки — тоже важный фактор: если в наивысшей точке удовольствия вы издаёте звуки из “луни тьюнз”, постарайтесь выработать иную озвучку, со временем у вас получится охать и ахать так, что партнёр будет готов выдать вам “секс-Оскар”. Кроме того, ничто так не раздражает и не сбивает, чем разговоры невпопад. И это касается представителей обоих полов. Вопрос “ты уже скоро?” так же способен разрушить атмосферу и нужное сексуальное напряжение, как грязные словечки, если они не были согласованы с партнёром и не являются фетишем. Нелепо сказанное “я буду драть тебя, как сучку” вместо мурашек вызовет лишь приступ гомерического хохота и, как следствие, психологическую травму.

Последнее (но не менее важное), что способно лишить вас дерзких планов на вечер, — это отсутствие контрацепции. И не надо закатывать глаза! Да, в “резинке” ощущения не те, но, во-первых, многим перспектива лечения различных неприятных заболеваний и сыпей не кажется захватывающим времяпровождением, а во-вторых, на дворе 2019 год: давно уже существуют способы контрацепции, помимо дольки лимона и прерванного полового акта. “Гугл” вам в помощь!