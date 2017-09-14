Эксперты назвали главную опасность татуировок

Европейский центр синхротронного излучения ESRF обнаружил в краске для нанесения татуировок токсичные примеси и вредные консерванты, передает "Утро.RU". Ученые констатируют: сама по себе краска безопасна. Но в теле человека она может распадаться до микроскопических частиц.
Эти частицы уже проникают в лимфатические узлы, вызывая развитие рака. В отчете экспертов говорится: "Только самые маленькие частицы способны достичь лимфатических узлов. В краске для тату были обнаружены вредные примеси, такие как никель, хром, марганец и кобальт.
Помимо углеродной сажи, другим широко распространенным ингредиентом красок является не самый полезный диоксид титана (TiO2). Это белый пигмент, используемый для создания определенных оттенков при смешивании. Еще TiO2 можно встретить в пищевых добавках и красках".
Сейчас ученые собираются провести более детальное исследование. Их интересует природа молекулярных изменений, происходящих в тканях тела под воздействием наночастиц краски для татуировок.
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