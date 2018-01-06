Еда для "Инстаграма": как социальные сети изменили наши привычки

Еще несколько лет назад мы выбирали рестораны по рекомендациям знакомых и рецензиях в журналах. Сейчас в интернете полным-полно блогов с отчетами о посещении ресторанов и рекомендациями, куда пойти. А в "Инстаграме" полно постов с фотографиями еды из различных ресторанов и кафе.
Страницы знакомых в соцсетях пестрят яркими фотографиями съестного: радужными пончиками, замысловатыми фрикшейками и разноцветными смузи. Многие повара и рестораны учли этот тренд и изменили меню так, чтобы блюда выглядели более привлекательно и стали более "фотогеничными".
Креативный директор лондонской сети кафе Grind&Co Тедди Робинсон потратил пять лет на то, чтобы сделать свои заведения более "инстаграбельными", а работу компании - как можно более эффективной.
"Интересно, что сейчас люди более осведомлены о том, как должна выглядеть еда, чем когда-либо, - говорит он. - До появления "Инстаграма", чтобы узнать, как выглядит то или иное ресторанное блюда, вы могли только посмотреть на фотографии, сделанные самим рестораном, и только если их печатали прямо в меню".
"Но в меню это выглядит ужасно, - продолжает Тедди Робинсон. - А сейчас именно так - по фотографиям блюд - мы часто в принципе узнаем о том или ином ресторане". "Приятно видеть, что в центре ресторанного бизнеса наконец-то оказалась сама еда - и, безусловно, это позволяет независимым заведениям более успешно конкурировать с сетевыми", - уверяет он.
Рестораны и кафе учитывают теперь фактор "инстаграбельности" и при оформлении интерьера. "В прошлом году мы заменили все столы на столики из белого мрамора - просто потому что они очень хорошо смотрятся на фотографиях в "Инстаграме", - отмечает Робинсон.
"Сегодня блюда создаются специально для "Инстаграма". Внимание привлекают яркие цвета, необычные и уникальные блюда. Поэтому мы видим радужные бейглы, фрикшейки и разноцветное мороженое", - говорит она. "Тарелка с овсяной кашей или тост больше не вызывает восторга. Завтрак для "Инстаграма" - это пюре из авокадо, стопка аппетитных блинов и яркий смузи", - утверждает Сильвер.
Недавно этот тренд достиг новых высот: в меню одной из лондонских кофеен появилось "селфичино" - капучино с изображением покупателя шоколадной пудрой. Для его изготовления используется специальный "принтер", который сканирует ваше фото и накладывает шоколадное изображение на молочную пену.
"Еда для нас теперь - это больше, чем просто только вкусно поесть и выпить. Теперь это какой-то необычный опыт, впечатление, которым наши посетители могут поделиться в "Инстаграме" и других социальных сетях", - говорит директор Tea Terrace на Оксфорд-стрит Эхаб Шаули. "Больше половины наших клиентов - так называемые миллениалы, и мы должны дать им то, что они ищут. А они хотят получить вкусную еду, отличное обслуживание - и красивые фотографии", - добавляет Шаули.
Лондонский паб Fox Under The Hill предлагает своим посетителям "соус для блеска" - для оформления рождественской трапезы. Соус специально создан для "поколения "Инстаграма" и придает традиционному блюду особый блеск, говорит менеджер паба Ашиш Пател.
Некоторые из поваров пытаются бороться с этим трендом. "Становится все больше людей, которые судят о еде только по фотографиям, и это немного глупо, - говорит главный повар и владелец лондонского ресторана Lyle's Джеймс Лоу. - Это привело к тому, что многие повара теперь готовят для фотографий, не особо заботясь о том, насколько это вкусно, а думая больше о том, насколько эстетично это выглядит".
"Но ведь самое важное в блюде - это его вкус. Конечно, чтобы приготовить замечательное блюдо нужно постараться, чтобы оно и смотрелось хорошо. И если что-то выглядит хорошо и фотогенично, можно сказать что оно подходит для "Инстаграма", - говорит Джеймс Лоу.
Объектом интереса со стороны пользователей соцсетей становятся не только необычные блюда. Чтобы привлечь клиентов-инстаграмеров, важен и интерьер заведения. "Мне кажется, что любая социальная сеть вынуждает бизнес быть более изобретательным. "Инстаграм" дает больше визуальных впечатлений, чем у нас было раньше, и важно иметь привлекательный контент", - говорит бренд-менеджер ресторана Coppa Люси Ватсон.
Хотя некоторые рестораны стараются выделиться, напротив, отказываясь ориентироваться на "Инстаграм" и социальные медиа. Даррен Йейтс, директор ресторана Auradaz, и вовсе ввел для посетителей запрет на смартфоны за столом. "Сегодня, когда люди приходят поесть, они кладут свои телефоны и планшеты на стол, и это очень невежливо. Вы вышли пообедать с друзьями, тут важен разговор и то, что вы делите с кем-то обед или ужин - вот что важно, а не социальные сети", - говорит он.
Еда для "Инстаграма": как социальные сети изменили наши привычки
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