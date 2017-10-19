Ухудшения чувства равновесия в пожилом возрасте может быть обусловлено как физиологическими изменениями в стареющем организме (в первую очередь, в вестибулярном аппарате), хроническими заболеваниями, а также приемом некоторых лекарственных средств.
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В последнем случае ухудшение чувства равновесия чаще всего связано с приемом успокоительных препаратов группы бензодиазепинов, снотворных и препаратов для лечения гипертонии.

Подобное явление значительно повышает опасность падения и тяжелых переломов, включая перелом тазобедренного сустава.

Ученые неоднократно доказывали, что занятия физкультурой и спортом в пожилом возрасте способствуют сохранности чувства равновесия.
А немецкие исследователи из Центра по изучению нейродегенеративных заболеваний в городе Магдебург сообщают, что регулярные занятия танцами оказывают еще более благоприятное воздействие на вестибулярный аппарат пожилых людей, чем физкультура.

Авторы статьи опубликованной в последнем выпуске онлайнового издания Frontiers in Human Neuroscience, пригласили для участия в исследовании более 50 мужчин и женщин в возрасте старше 65 лет.

Половина из них на протяжении 18 месяцев несколько раз в неделю посещали школу танцев, а другая половина (контрольная группа) занималась физическими упражнениями под руководством инструктора.

Участники, занимавшиеся танцами, каждые 3-4 недели переходили к разучиванию нового танца.
Перед началом эксперимента и после его завершения все участники прошли специальное тестирование для проверки чувства равновесия. Кроме этого, всем испытуемым было проведено исследование мозга с помощью МРТ.

Zdravoe
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