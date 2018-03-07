Что важно, анализ отличается высокой скоростью, надежностью и простотой.

В отчете по итогам исследования говорится: "Чтобы определить, болен ли человек раком предстательной железы, предлагается брать у него кровь, а потом вводить в нее реагент - углеродные наночастицы, связанные ДНК-аптамерами. Аптамеры - молекулы, специфически связывающиеся с определёнными молекулами-мишенями. В зависимости от реакции на реагент будет понятно, есть ли в крови маркеры, свидетельствующие о заболевании".

Для получения результата требуется не более 10–20 минут. Причем, стоимость проведения анализа намного меньше аналогов за счет использования более доступных компонентов. Для завершения работы по созданию теста Кропаневой требуется 500000 рублей. Средства уже выделены в рамках гранта за победу в конкурсе "Умник".