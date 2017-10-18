"Во многих космических экспедициях принимали участие и женщины, и мужчины, давая тем самым повод для домыслов: были ли между ними сексуальные контакты? И если да, то как это происходит в невесомости? Этот вопрос очень интересует общественность, а учитывая перспективы долговременных космических миссий, к примеру полеты на Марс, он становится еще более актуальным", - пишет журналистка Лиза Кляйне.
Вальтер - один из 11 немецких астронавтов, побывавших в космосе. В 1993 году он провел на орбите 10 дней в составе экспедиции на шаттле Columbia. Сегодня он профессор астрофизики в Техническом университете Мюнхена.
"Сексом в космосе точно занимались, - заявил астронавт. - Но не американцы: они в этом вопросе придерживаются пуританских взглядов".
"NASA финансируется из бюджетных средств", - поясняет Вальтер. Агентство должно следить за тем, чтобы ничего такого не происходило. "Но есть еще русские", - говорит астронавт, уверенный в том, что они такие эксперименты проводили.
"В 1982 году на восемь дней на орбитальную станцию "Салют-7" отправилась 34-летняя Светлана Савицкая. Там уже находились двое космонавтов, осуществлявших длительный полет. Этот визит, возможно, был первой попыткой зачатия в космосе", - об этом Вальтер пишет в своей книге "Дьявольские гонки сквозь пространство и время". Этот факт неоднократно подтверждал и тогдашний врач команды космонавтов. Зачатия в ходе эксперимента не произошло, сказал астронавт.
"Сексуальный контакт в условиях невесомости - задача не из легких, - говорится в статье. - По словам Вальтера, надо обеспечить, чтобы партнеры не "расплывались" в условиях невесомости, поэтому один из них должен быть зафиксирован. Второй вариант: можно взять пример с дельфинов. Нередко во время полового акта они плавают по трое: пока два дельфина совокупляются, третий не дает парочке разъединиться".
Удовольствие от интима в космосе вряд ли удастся получить, не говоря уж о сексе на МКС, говорится в статье. "Там нет укромного места, везде камеры", - рассказал Вальтер.
Астронавт: русские сексом в космосе точно занимались (4)
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