Ученые Ратгерского университета в США изучили ДНК часто пьющих людей. Выяснилось, что у них повреждены гены, которые отвечают за работу биологических часов и реакцию на стресс.
Люди с измененными алкоголем генами чаще пьют спиртное, чтобы снять стресс. Получается замкнутый круг: увеличение количества выпитого повреждает ДНК, что способствует усилению тяги к спиртному в стрессовых ситуациях.
На основе этого исследования ученые надеются создать тест, который позволит определить риск развития алкоголизма у конкретного человека.
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