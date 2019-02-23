Люди с измененными алкоголем генами чаще пьют спиртное, чтобы снять стресс. Получается замкнутый круг: увеличение количества выпитого повреждает ДНК, что способствует усилению тяги к спиртному в стрессовых ситуациях.

На основе этого исследования ученые надеются создать тест, который позволит определить риск развития алкоголизма у конкретного человека.