7 романтических сюрпризов на День святого Валентина

Эротическая почта
Начни День влюбленных с секс-почты. Вручи за завтраком партнеру письмо, в котором максимально откровенно описаны твои сексуальные фантазии. Дай волю воображению и отбрось стеснение — в этот день можно все, пусть любимого бросает то в жар, то в холод. Кстати, совершенно необязательно приступать к воплощению эротических фантазий тут же, после получения письма.
Даже лучше, если вам придется ждать до вечера. Твое эротическое послание будет буквально жечь карман мужчины, а будоражащие мысли не дадут ему спокойно дождаться заветной ночи. Психолог и секс-просветитель Кассандра Коррадо считает, что передача потаенных мыслей через бумагу помогает раскрываться и раскрепощает даже самых стеснительных людей.
Настолки для взрослых
Фанты для взрослых — самый простой вариант на День святого Валентина. Можно купить готовый набор с фантами разного уровня неприличности или сделать их самостоятельно с учетом ваших желаний и предпочтений. А можно взять вашу любимую настольную игру и немного изменить правила. Например, оговорить, что проигравший исполняет откровенный танец или немедленно приступает к ласкам.
Внезапный секс
Традиционный сценарий Дня влюбленных — ужин в ресторане или дома. На десерт — секс. Попробуй сделать все наоборот, чтобы романтический вечер точно запомнился надолго. Если вы возвращаетесь из ресторана, удиви его предложением заехать в ближайшую гостиницу и провести там пару часов, наслаждаясь друг другом. Этот вариант особенно хорош, если дома вас ждут дети, домашние животные или слишком тонкие стены и любопытные соседи.
Спа для двоих
Совместная спа-программа — неплохой вариант расслабления после тяжелого дня с перспективами жаркой ночи и горячих выходных, благо в этом году календарь позволяет устроить настоящий романтический уик-энд. Большинство спа-салонов предлагают множество программ для двоих от традиционного массажа до восточных практик с применением ароматических масел.
Проведя пару часов в руках опытного массажиста, вы почувствуете себя просто заново на свет родившимися. Этой энергии хватит не то, что на романтическую ночь, а на несколько ближайших дней.
Свидание “Назад в будущее”
Предложи ему воссоздать ваше первое свидание: то же место, та же одежда, то же волнение. Финал свидания на ваше усмотрение — возможно, это будет тот же невинный поцелуй у подъезда и затем ночь сообщений в мессенджере. Или неожиданное предложение подняться на чашку кофе со всеми вытекающими последствиями. Если вы в длительных отношениях, вам не помешает вспомнить, с чего началась ваша история. В любом случае такой вечер поможет вам вспомнить, за что вы друг друга любите.
Свидание в соседнем городе
Погрузитесь друг в друга, назначив свидание в соседнем городе, где вы никогда не были и никого не знаете. В чужом месте легко почувствовать себя другим человеком, свободным от предрассудков и комплексов. Позади себя вы оставите все, что не давало сблизиться и раскрыться. День влюбленных будет принадлежать только вам, и никто не помешает вам наслаждаться друг другом. Погуляйте по центру, посидите в кофейне или загляните в кинотеатр — вариантов досуга множество. Домой после такого выходного вернетесь свежими и отдохнувшими.
50 оттенков серого
Игры в связывание и доминирование помогут разнообразить сексуальную жизнь и станут приятным или неожиданным — кому как — сюрпризом. Совсем необязательно погружаться в BDSM-реальность на все сто процентов. Достаточно припасти пару элементов вроде наручников или веревки для связывания и обязательно договориться о стоп-слове для прекращения эксперимента.
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