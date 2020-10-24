Она хочет, чтобы мужчина был более настойчивым с ней

Настоящая женщина не боится собственных желаний, но не всегда может прямо сказать мужчине о том, чего ей больше всего хочется в их интимных отношениях. Даже страстная дама может быть слегка застенчивой, особенно в том, что касается постельных утех. Есть вещи, о которых она не решается просить партнера, хотя очень этого желает.