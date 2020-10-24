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О романе со страстной женщиной мечтает каждый мужчина. Такая дама привлекает многими своими качествами: она живет полной жизнью, наслаждаясь самыми простыми вещами и не боясь экспериментировать, не боясь быть эксцентричной и загадочной. Эта женщина красива и желанна, и в ее присутствии мужское сердце начинает биться учащенно, — рассуждает Femme.
Jojikės poza
Jojikės poza
© Shutterstock
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Она хочет, чтобы мужчина был более настойчивым с ней

Настоящая женщина не боится собственных желаний, но не всегда может прямо сказать мужчине о том, чего ей больше всего хочется в их интимных отношениях. Даже страстная дама может быть слегка застенчивой, особенно в том, что касается постельных утех. Есть вещи, о которых она не решается просить партнера, хотя очень этого желает.


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Она хочет, чтобы мужчина был более настойчивым с ней

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