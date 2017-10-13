4 способа повысить эффективность диеты

Несколько лет назад американка Эми Шапиро основала в Нью-Йорке собственную компанию Real Nutrition NYC, которая помогает похудеть людям, страдающим ожирением, с помощью специальных диет.

В интервью одной популярной ежедневной газете Эми, дипломированный специалист в области диетологии, рассказывает о том, как избежать неприятных ощущений, которые могут появиться после начала диеты.

- Не следует запивать пищу холодными напитками – будь то фруктовый сок или обычная вода. Холодные жидкости резко снижают активность пищеварительных ферментов, которые обеспечивают переваривание пищи и усвоение организмом питательных веществ. Лучше всего использовать в этом случае теплые напитки – например, чай умеренной крепости.

- В случае появления проблем с пищеварением нужно уменьшить потребление тех полезных продуктов, которые плохо перевариваются. Как сообщает Эми, в ее практике наиболее частой причиной вздутия живота у клиентов после перехода на диету для похудения были молоко и кале (кудрявая капуста, грюнколь).

- В подобных случаях лучше заменить молоко в качестве источника кальция кисломолочными продуктами. Что же касается кале, то листья этого вида капусты очень богаты клетчаткой, которая и вызывает вздутие. Можно не уменьшать рекомендованную порцию кале, а применить небольшую хитрость: бланширование листьев паром. Для этого нужно положить листья кале в кастрюлю с небольшим количеством кипящей воды и накрыть ее крышкой. Время бланширования паром – от 1 до 2 минут.

- Можно стимулировать процесс пищеварения с помощью дополнительного количества ферментов. Природные ферменты содержатся в имбире, листьях мяты, а также в плодах папайи и ананасах. Такими же свойствами обладают семена фенхеля и тмина.

- Наконец, улучшить пищеварение можно с помощью совсем простого способа – не забывать тщательно пережевывать каждый кусочек пищи. Жевание не только измельчает еду, но и способствует выделению слюны – а слюна содержит пищеварительные ферменты, которые начинают работать еще до поступления пищи в желудок.