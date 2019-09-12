Тест: вопросы для школьников по русскому языку и литературе, на которые с трудом ответят взрослые

Вопросы для школьников по русскому языку и литературе, на которые с трудом ответят взрослые. Тест составил герой нашего спецпроекта "Шестой урок" учитель физкультуры и русского Томас Домаркас.
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