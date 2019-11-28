Тест: разбираетесь ли вы в музыке?

Предлагаем читателям проверить свои музыкальные знания в рамках школьной программы. Тест составила героиня нашего спецпроекта "Шестой урок" учитель музыки из Шяуляй Оксана Легацкая.
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