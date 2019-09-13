Предлагаем читателям проверить свои знания по логике и математике в рамках школьной программы. Тест составил герой нашего спецпроекта "Шестой урок" учитель математики из Клайпеды Сергей Бондарь.
Тест: предлагаем вам подтвердить статус математического гения - землекопы, яйца и стереометрия ждут вас!
Предлагаем читателям проверить свои знания по логике и...
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