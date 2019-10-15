Тест: do you speak English?

Предлагаем читателям проверить свои знания английского языка в рамках школьной программы. Тест составил герой нашего спецпроекта "Шестой урок" учитель английского языка из Вильнюса Виталий Климович.
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