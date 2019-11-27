Тест: что вы знаете о дизайне?

Предлагаем читателям проверить свои знания в области дизайна в рамках школьной программы. Тест составила героиня нашего спецпроекта "Шестой урок" преподаватель из Висагинаса Ольга Мазнева.
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