Тест: что вы знаете о дизайне?

Предлагаем читателям проверить свои знания в области дизайна в рамках школьной программы. Тест составила героиня нашего спецпроекта "Шестой урок" преподаватель из Висагинаса Ольга Мазнева.
Grafinis dizainas
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