Шагая по подиуму, Мартин держала в руках свою пятимесячную дочь Арию. Мара ступала по подиуму в золотом купальнике на одной лямке, на Арии же были звуконепроницаемые наушники и подгузник. Судя по реакции публики, посетителям показа поступок Мартин понравился.
“Не могу поверить! Я попала в заголовки со своей дочкой за то, что делаю каждый день”, — написала она у себя в Instagram.
В соцсетях мнения разделились: одни хвалили модель за вдохновляющий поступок, другие же обвинили ее в желании привлечь к себе внимание таким способом. В ее “Инстаграме” были как поддерживающие комментарии, так и негативные. “Зачем вы это сделали? Наверное, из-за нехватки внимания?” или “Нет… просто нет”.
Мартин была в числе 16 финалисток, отобранных на ежегодное шоу Sports Illustrated. “Это моя история о том, как быть матерью и кормить ее на ходу”, — написала Мартин позже.
Это не первый раз, когда модный показ затрагивает тему материнства и кормления грудью. Например, ей Dolce & Gabbana посвятили осенне-зимнюю коллекцию 2015 года. Модели шли по подиуму беременными или с детьми в руках, а принты платьев напоминали детские рисунки.
В 2016 году модель Диандра Форрест участвовала в показе Gypsy Sport вместе со своей семимесячной дочерью. Она несла ее у груди, но не кормила в этот момент.
Звезды часто говорят о кормлении грудью и даже демонстрируют его. Например, в июне певец Джон Ледженд опубликовал в “Инстаграме” фото своей жены во время кормления с подписью: “Моя жена весьма крутая. Она везет меня на ужин, и при этом находится на материнском дежурстве”.
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