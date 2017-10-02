Осень вступила в свои права, и уже оказала свое влияние на стиль жителей Вильнюса: они не только утеплились, но и стали отдавать предпочтение одежде осенних цетов - винного, апельсинового, баклажанового оттенков.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Фоторепортаж: уличный стиль жителей Вильнюса

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