– Вы работаете и живете в Клайпеде, но приехали из Москвы. Почему переехали именно сюда?

– Родился и вырос я в Москве, но моя мама из Литвы, и родителями было принято решение дать мне Литовское гражданство. Когда у паспорта истекал срок действия, мне надо было приехать в Литву на месяц. Тогда моя жена предложила найти студию, чтобы поработать там гостем.

Но по поводу работы сразу договориться не удалось, мол приезжай с оборудованием - побеседуем и посмотрим. Как вы видите, для меня все сложилось удачно и в последствии меня пригласили поработать еще пару раз. Потом мы приняли решение переехать в Клайпеду, где живем с конца 2016 года.

– Где еще работали, жили?

– Поработать мне удалось в таких странах как Финляндия, Швеция, Швейцария, Бельгия, Исландия, Россия, Литва, и это очень здорово, что моя профессия позволяет мне совмещать работу и путешествия. Планов очень много, но пока я их раскрывать не буду (улыбается).

– Чем отличаются клиенты в разных странах?

– В каждой стране своя история, менталитет, традиции и т.д. Эти факторы, по большей части, влияют на формирование сознания и мировоззрения людей. На этой почве у меня сложились свои стереотипы о клиентах из разных стран. Некоторые более открыты для идей и в принципе проще относятся к татуировкам, в хорошем смысле слова, а некоторые любят весьма однотипные татуировки. Очень много разных и порой забавных мелочей.

– Давайте поговорим и о том, как меняется сама тату-культура?

– Могу сказать, что это сейчас стало слишком модно. Особенно пытаться стать мастером. И, зачастую, все, кто так или иначе, держат машинку – называют себя мастерами, хоть это и не так. Примерно 90% людей начинают заниматься тату, думая о легком и модном заработке.

Они слышат, какие цены, и сколько может получить мастер и думают, что ничего сложного в том, чтобы наклеить трафарет и обвести его нет. Но! Как говорится, наличие скальпеля в руках еще не делает тебя хирургом.

Про то, как поменялась татуировка, мне тяжело говорить. Все-таки я из нового поколения татуировщиков. Но однозначно, тату индустрия сделала огромный рывок в качестве и разнообразии оборудования, красок и т.д. Появились новые стили и подстили.

Многое стало доступнее с появлением интернета. Почти любые знания сейчас можно получить на различных форумах или в соцсетях и дальше просто отрабатывать их на практике. Но есть особенности, которые ни на одном форуме не узнаешь – они приходят с опытом.

– Что модно сейчас, и какие стили уже не в тренде?

– По собственным наблюдениям могу сказать,что в разных странах и даже в городах разный спрос на тот или иной стиль. В целом мода циклична. Некоторые стили выходят из моды, так как появляются новые.

– Что клиенты заказывают чаще всего и как вы посоветовали бы выбрать отличную татуировку для себя?

– Чаще всего при выборе того или иного рисунка на теле люди мыслят до безобразия примитивно. Конечно, никого не хочу обидеть. Большинство идей основывается на знаке зодиака, животном, в год которого они родились, или любым другим объектом, с которым они себя ассоциируют.

Я считаю, что символизм в татуировке должен быть сугубо индивидуальным либо нести в себе оригинальную идею, ведь в мире много людей с одинаковыми именами, зодиаками и прочими ярлыками, которые мы сами не выбираем – это то, что дается нам при рождении, но то, как мы строим нашу жизнь, и делает нас отличными от других и это то, на что стоит обратить внимание при создании индивидуального эскиза, либо выбрать понравившийся дизайн у мастера и получить кусочек вдохновения творца.

– Может, с тем, что татуировку стало возможно удалить лазером, люди стали не так ответственно относиться к этому и делают татуировки, не раздумывая?

– Лазер – это хорошая вещь, но это довольно длительный процесс, чтобы убрать татуировку "в ноль". Поэтому, если люди и прибегают к лазеру, то чаще, чтобы осветлить старую татуировку для нанесения новой, если того требует конкретный дизайн. Либо они хотят избавиться от маленьких татуировок.

Появление лазера никак не повлияло на отношение людей к татуировкам. Люди стали охотнее забиваться, потому что тату-культура, так сказать, вышла в люди и во многих сферах уже не мешает работе.

Раньше пугало не наличие картинки, которая не смоется, а страх того, как она может помешать в карьере и вообще по жизни.

– Что бы вы хотели, чтобы ваши клиенты знали до того, как приходят к вам?

– Что касается меня, то я не делаю копий, татуировка должна быть уникальной. Мои работы – моя реклама, поэтому я часто отказываюсь от воплощения той или иной татуировки, если идея мне не нравится или я считаю это не эстетичным, но всегда стараюсь помочь советом. Я специализируюсь на графике и неотрадиционном стилях, так же стараюсь их смешивать.

Я не работаю в стилях, которые мне не интересны, и если человек покажет мне, например, желаемую татуировку в стиле, в котором я не работаю,то я просто порекомендую своего коллегу.

Мне важно продвигать свой стиль и развиваться в своих направлениях как художнику и хочется работать с людьми, которым интересен я и мой стиль, а не с такими клиентами, которым хочется татуировку, но не важно, кто ее будет делать.

В нашей работе клиент всегда не прав. Если ты мастер, то ты лучше знаешь, как и что должно быть – это важно понимать любому, кто хочет сделать себе татуировку. Совет тем, кто хочет получить хорошую татуировку – найдите стиль, который вам по душе, а потом ищите мастера, который в этом стиле работает. Либо найдите мастера, чьи работы вам нравятся, и пусть он нарисует вашу идею так, как он это видит.

– В чем люди чаще всего делают ошибки?

– Ошибаются люди, когда хотят сэкономить. Хорошая татуировка дешевой не бывает. Так же нет понятия "дорого"– татуировка вещь не обязательная, а скорее роскошь. Ты либо можешь себе это позволить, либо нет. У всех разные цены на данную услугу (тут уже вопрос в престиже), как и с автомобилем, помимо того, что ты платишь за качество, ты можешь платить и за имя.

– Большинство людей старшего возраста говорят, что через 20 лет татуировка будет выглядеть ужасно. Что вы отвечаете на это?

– Сейчас люди прошлого поколения стали относиться к тату проще. Моя бабушка все время вздыхает, когда видит на мне новую татуировку, но каждый раз с интересом разглядывает.

Конечно, моложе мы становиться не будем, и картинки на нашем теле будут нам напоминать о разных моментах жизни. Как красиво стареть с татуировкой, не знаю. Сам пока молодой, но, наверное, просто надо делать это с достоинством.