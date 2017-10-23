Состоялся показ дизайнерской коллекции ERDEM x H&M

В Лос Анджелесе прошел показ новой дизайнерской коллекции ERDEM x H&M. В этом году для розничной сети эксклюзивную коллекцию создал канадский дизайнер с турецкими корнями Эрдем Моралиоглу. Кстати, для H&M он впервые создал мужскую коллекцию. Как вам?