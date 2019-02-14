Стритстайлу не просто так уделяется много внимания: на улицах модных столиц собирается целая толпа людей, которая по-своему интерпретирует то, что предлагали дизайнеры в прошлом сезоне. Неважно, кто сумел выделиться из толпы, специально обученный блогер или простой модный энтузиаст — уличные фотографы могут сфотографировать любого. Условие только одно — вам необходимо выглядеть стильно.
Гостям зимних показов на этой Неделе моды не позавидуешь — погода шепчет, а вместо того, чтобы оставаться в теплом офисе, приходится передвигаться по городу в презентабельном виде. Однако там, где начинаются ограничения, рождается креатив, поэтому следить за образами модных мира сего куда увлекательнее, чем обычно.
Нью-Йорк можно назвать городом, где можно одеваться как угодно, но при всем разнообразии общая картина составляется довольно четко, а выделить тенденции особого труда не составляет. Во время проведения мероприятий Недели моды на улицах чаще всего можно было встретить мужчин и женщин в длинных объемных пальто и мешковатых куртках, иногда надетых одна на другую, а вот классических сочетаний с денимом было уже меньше.
На смену джинсовым ансамблям еще в прошлом сезоне пришли широкие брючные костюмы — идеальный вариант для любой погоды, когда вместо рубашки надевается водолазка с высоким горлом.
Хотя широкие шарфы для защиты от порывов ветра еще нельзя сбрасывать со счетов, популярность набирают балаклавы от культового американского бренда Calvin Klein, который отказался от демонстрации своей коллекции в этом сезоне из-за ухода бельгийского креативного директора Рафа Симонса.
С большим облегчением стоит признать, что от узких солнечных очков, вдохновленных «Матрицей» в прошлые сезоны, уже почти ничего не осталось, а нью-йоркские модники вернулись к моделям на поллица с различной толщиной оправ.
В 2016 году редактор моды сайта Style.com Ясмин Сюэлл дала интервью британскому Vogue, в котором рассказала, что выбирает наряд для показа, в зависимости от города, где он проходит. По ее словам, Лондон — место, где можно поэкспериментировать, в Париже уместно смотрится кутюр, Милан представляет собой смесь трендов и беспроигрышных решений, а вот деловой центр США мотивирует на более простые и монохромные образы.
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Update: I’m out of the hole (with a very cool new ring on) But I miss it so
В условиях, когда утром температура воздуха едва достигает +4, а к середине дня может потеплеть до +9, все детали лука должны быть трансформерами — под пальто или пуховик должен уместиться объемный свитер, а под брюки или юбку желательно надеть термобелье. Не стоит забывать, что когда вы зайдете на презентацию новых коллекций в одно из помещений — как правило, специально оформленных для показа, — меньше всего там позаботятся о вашем комфорте.
Поэтому в отапливаемом помещении едва ли будет предусмотрен гардероб или свободное место, куда было бы приемлемо сложить верхнюю одежду. Отсюда и маленькие поясные сумки, потому что носить с собой мешок как минимум некрасиво, и многослойность вместо одной теплой вещи.
К тому же,
когда даже одна снятая вещь может нарушить равновесие во всем тщательно составленном образе, мода частенько побеждает здравый смысл, и ее жертвам приходится запасаться противовирусными препаратами и составлять рацион питания на основе имбиря и лимона.
Не так давно некоторые дизайнеры все же решили сжалиться над теми, кто будет впоследствии продвигать их бренд в массы, и начали кормить своих гостей буквально во время показов. Заметьте, ни одного плохого отзыва на коллекцию Ральфа Лорена, соорудившего в отведенном ему пространстве мини-кафе, не поступило.
Если вы можете позволить себе личный автомобиль в перегруженном транспортом мегаполисе, это значит, что от общего дресс-кода можно и отступить без вреда для здоровья. Хотя бы для того, чтобы повторить успех моделей авторства Энтони Вакарелло на показе Saint Laurent в рамках прошлогодней парижской модной недели.
Именно так поступила главный редактор модного сайта Man Repeller Леандра Медин, когда пришла на показ Tory Burch одетой явно не по погоде — в рубашке и пиджаке оверсайз, скомбинированными их с короткими шортами и тонкие черными колготками с ботинками челси.
Еще одна опция для тех, кто не желает мириться с погодными условиями и уже хочет переодеться в летние фасоны и ткани — утеплиться при помощи зимних аксессуаров. Тонкий хлопковый жакет при +9 дополнят длинные кожаные перчатки и водолазка — и вероятность не простудиться вырастет в разы.
Остается только понять, почему гости показов Недель моды, проходящих в Москве в условиях, когда приходится утепляться, не становятся образцом стритстайла. Скорее всего, дело в том, что столичным модникам трудно понять, что комбинация из двух-трех дизайнерских вещей не всегда будет выигрышной. Адекватнее всего смотрятся наряды, за которые не будет стыдно через 10 лет — однотонные базовые вещи с одним модным акцентом.
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