В конце прошлой недели в Милане прошел показ новой коллекции Донателлы Версаче, посвященный памяти ее брата Джанни Версаче, трагически погибшего 20 лет назад. Кульминацией презентации стал выход легендарных топ-моделей 90-х годов прошлого века.
Появление на подиуме звезд модельного бизнеса вызвало настоящий фурор. Среди них были Карла Бруни, Клаудиа Шифер, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Хелена Кристенсен.
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ФОТО, ВИДЕО: Легенды подиума 90-х произвели фурор на показе Versace
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