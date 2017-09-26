В конце прошлой недели в Милане прошел показ новой коллекции Донателлы Версаче, посвященный памяти ее брата Джанни Версаче, трагически погибшего 20 лет назад. Кульминацией презентации стал выход легендарных топ-моделей 90-х годов прошлого века.
© MEGA / Scanpix

Появление на подиуме звезд модельного бизнеса вызвало настоящий фурор. Среди них были Карла Бруни, Клаудиа Шифер, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Хелена Кристенсен.

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Мода и стиль

ФОТО, ВИДЕО: Легенды подиума 90-х произвели фурор на показе Versace

В конце прошлой недели в Милане прошел показ новой...

ФОТО: Кастинг моделей нижнего белья для Рижской недели моды (8)

В конце октября в столице Латвии пройдет традиционная...

Самые нелепые наряды звезд 2017 года (2)

Звезды шоу-бизнеса делают все возможное, чтобы быть не...

Как поменялось женское тело с 1957 года - выше и больше (5)

"Женские фигуры значительно изменились за прошедшие 60...

В Вильнюсе пройдет фестиваль "Инфекция моды" (4)

17-18 марта в Вильнюсе пройдет фестиваль «Инфекция моды»...

TOP новостей

Что показали учения "Запад": под дымовой завесой – три выразительных сигнала Кремля (111)

Пор щелканье фотоаппаратов после атаки ревущие танки и...

Карбаускис: я вижу сценарий, представленный на DELFI (30)

Надо ясно сказать о том, что цель публикаций этого дня -...

История повторяется: преследователи запугали девушку на BMW (2)

Студентка за рулем автомобиля пережила настоящую...

Спикер Cейма Польши обратился к литовским парламентариям с просьбой поддержать проект по букве w

Находящийся с визитом в Вильнюсе маршалка Cейма Польши...

Сливочное масло в Литве за год подорожало на 74% (52)

Сливочное масло, которое дорожает на мировых рынках, в...