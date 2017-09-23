Как сообщают организаторы Riga Fashion Week, на этой неделе в гостинице Mercure Riga Hotel состоялся кастинг моделей для показа женского нижнего белья в рамках международного форума "Lingerie Industry Forum in Latvia", который состоится во время Рижской недели моды.
В прошлом году проведение форума во время RFW было признано удачным, потому главный организатор проекта - Латвийское агентство Инвестиций и развития (LIAA) - приняло решение продолжить сотрудничество с Балтийской Федерацией моды.
Третий "Lingerie Industry Forum in Latvia" соберет в Риге крупнейших латвийских производителей нижнего белья, а также торговцев и представителей из-за рубежа, с целью налаживания контактов для дальнейшего сотрудничества и экспорта товаров местных предприятий. За месяц до мероприятия был проведен отбор моделей для демонстрации таких латвиуских брендов нижнего белья, как Lauma Lingerie, Rosme, V.O.V.A, Grācija-RIM и других.
Riga Fashion Week состоится с 24 по 28 октября. Свои весенне-летние коллекции покажут латвийские и зарубежные дизайнеры моды.
ФОТО: Кастинг моделей нижнего белья для Рижской недели моды (3)
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