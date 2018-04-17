Эту информацию в эфире радиостанции Europe 1 озвучил генеральный директор киносмотра Тьерри Фремо.

Картины Андрея Звягинцева неоднократно номинировались на престижные награды. В частности, в прошлом году фильм «Нелюбовь» был представлен в одной из категорий Каннского фестиваля, а в этом году стал обладателем престижной кинопремии «Сезар».

Ранее сообщалось, что председателем жюри станет известная актриса Кейт Бланшет. Имена других судей пока держатся в секрете.

В рамках 71-го Каннского кинофестиваля покажут две российские картины. Фильм «Лето» Кирилла Серебренникова будет представлен в конкурсной программе, а картина «Календарь» Игоря Поплаухина покажут в рамках смотра Cinéfondation.