"Золотой крест" в Литве получил спектакль "Медведь" Тварковского

На состоявшейся во вторник в Каунасе церемонии "Золотых крестов сцены" победителем стала творческая группа спектакля "Медведь" (Lokys), которая вместе с режиссером Лукашем Тварковским получила награды в четырех номинациях.
© Tomas Ivanauskas

Режиссер спектакля Литовского национального театра драмы "Медведь" Л. Тварковский удостоен награды за лучшую режиссуру, лучшей актрисой главной роли признана Айрида Гинтаутайте, создавшая в этом спектакле роль Мари Трентиньян.

Победителем в номинации лучшего драматического главной роли стал Витаутас Анужис - за роль Натанаса в спектакле Гинтараса Варнаса "Натанас мудрый".

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