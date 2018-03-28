"Золотой крест" в Литве получил спектакль "Медведь" Тварковского

Режиссер спектакля Литовского национального театра драмы "Медведь" Л. Тварковский удостоен награды за лучшую режиссуру, лучшей актрисой главной роли признана Айрида Гинтаутайте, создавшая в этом спектакле роль Мари Трентиньян.

Победителем в номинации лучшего драматического главной роли стал Витаутас Анужис - за роль Натанаса в спектакле Гинтараса Варнаса "Натанас мудрый".