Этот биографический фильм посвящен группе Queen, он победил, несмотря на противоречивые отклики критиков после премьеры и проблемы во время съемок.

Первоначальный режиссер фильма Брайан Сингер был уволен в ходе съемок после того, как у него начались конфликты с исполнителем главной роли Рами Малеком.

Заканчивать проект был приглашен английский режиссер, сценарист и актер Декстер Флетчер, известный российскому зрителю по фильму "Карты, деньги, два ствола".

Фильм "Богемская рапсодия" в итоге обошел картину "Звезда родилась" (Брэдли Купер), считавшуюся фаворитом, а также хит кассовых сборов прошлого года "Черная пантера" (Райан Куглер) и кинокартины "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (Барри Дженкинс) и "Черный клановец" (Спайк Ли).

Церемонии вручения наград прошла вечером в воскресенье в Лос-Анджелесе.

Леди Гага завоевала "Золотой глобус" за песню Shallow к фильму "Звезда родилась".

Леди Гага сыграла в этой картине главную роль и претендовала на "Золотой глобус" в категории "Лучшая драматическая женская роль".

Леди Гага исполнила в фильме "Звезда родилась" роль начинающей певицы Элли, которую приводит к успеху спившийся музыкант Джексон Мейн, которого сыграл режиссер картины Брэдли Купер.

Большинство песен в фильме написаны и исполнены Купером и Гагой. Всего в картине звучит 34 трека.

В российский прокат картина вышла четвертого октября.

Леди Гага считалась фавориткой на "Золотой глобус" за лучшую женскую драматическую роль, однако эту премию вопреки ожиданиям получила актриса Гленн Клоуз за фильм "Жена".

Гленн Клоуз обошла не только Леди Гагу, но и других сильных претенденток - Николь Кидман ("Время возмездия"), Мелиссу Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?") и Розамунд Пайк ("Частная война").

"Золотой глобус" за лучший фильм на иностранном языке присужден картине режиссера Альфонсо Куарона "Рома", рассказывающий о его детстве в Мехико в 1970-х годах.

Кристиан Бэйл получил премию в категории "лучший актер мюзикла/комедии" за роль бывшего вице-президента США Дика Чейни в фильме "Власть".

Майкл Дуглас завоевал "Золотой глобус" за роль в комедийном сериале "Метод Коминского". Это уже четвертый "Золотой глобус" Дугласа.

"Метод Коминского" признан лучшим комедийным телесериалом.

Фильм режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" признан лучшей кинокомедией, а также получил приз за лучший сценарий.

Ведущая церемонии Сандра О победила в категории "лучшая женская роль в телевизионной драме" за роль в фильме "Убивая Еву".

Фильм "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений" получил премию как лучший короткий сериал или фильм, снятый для телевидения.

"Человек-паук: Через вселенные" завоевал "Золотой глобус" в категории "лучший анимационный фильм".

Сериал об агентах КГБ в США "Американцы" завоевал "Золотой глобус" в категории "лучший драматический сериал".

Первый сезон сериала о паре агентов КГБ, живущих в пригороде Вашингтона и выдающих себя за американцев, вышел на экраны в 2013 году, с тех пор было снято шесть сезонов.

Актеры Махершала Али и Реджина Кинг завоевали "Золотые глобусы" за роли второго плана.

Реджина Кинг получила "Золотой глобус" за роль в картине "Если Бил-стрит могла бы заговорить", Махершала Али получил награду за роль в фильме "Зеленая книга".

Среди лауреатов "Золотого глобуса" - британские актеры Ричард Мадден и Бен Уишоу.

Ричард Мадден признан лучшим актером в телевизионной драме за свою роль в сериале Би-би-си "Телохранитель"

Бен Уишоу признан лучшим актером второго плана в коротком телесериале за роль в мини-сериале Би-би-си "Очень английский скандал".