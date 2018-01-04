Председателем жюри Каннского фестиваля станет австралийская актриса Кейт Бланшетт. Такое решение приняли организаторы мероприятия, сообщается на его сайте в четверг, 4 января. Президент фестиваля Пьер Лескур выразил большую радость в связи с согласием двукратной обладательницы Оскара возглавить состав жюри, назвав ее "выдающейся актрисой" и "великодушной зрительницей".
Бланшетт станет 12-й женщиной во главе жюри праздника кино, который будет проходить в Каннах в 71 раз. Наблюдатели отмечают, что это решение организаторов было не случайным и связано с тем, что в последние месяцы по всему миру обсуждается тема сексуальных домогательств.
Все началось в октябре 2017 года, когда десятки известных актрис обвинили в домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Кейт Бланшетт стала одной из первых знаменитостей, которые в начале скандала публично осудили сексуальные домогательства. Высказываясь по этому поводу, Бланшетт также призвала привлекать к ответственности мужчин, которые позволяют себе такое поведение.
Вместе с несколькими сотнями актрис, писателей, режиссеров и продюсеров она организовала фонд "Time's Up", деятельность которого направлена на борьбу с сексуальным насилием как в Голливуде, так и на рабочих местах по всему миру, а также на помощь жертвам домогательств. Организаторам уже удалось собрать свыше 13 млн долларов (почти 11 млн евро).
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