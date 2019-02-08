Жителей Вильнюса ждет уникальная премьера театра "Шатиль"

Последний спустя 30 лет возобновил свою деятельность, а его выступления с большим успехом уже прошли по многим городам Литвы и ближнего зарубежья.

Живой театр

Главную роль в спектакле исполнит непосредственный автор пьесы Майя Тараховская, которая пишет под псевдонимом Ася Котляр. Ее работы, включая упомянутый спектакль "Мамки", ставят во многих театрах мира. Теперь же неравнодушный художник решила испытать на себе роль актрисы, и у нее это получается. В конце прошлого года спектакль выбрали и представили публике на престижном международном фестивале "Театральная Балтика" в Риге. Помимо этого, он стал лауреатом именитого фестиваля любительских театров Литвы Atspidžiai.

Председатель судейской коллегии упомянутого театрального фестиваля Дануте Вайгаускайте, завкафедры театрального искусства Академии искусств при Клайпедском государственном университете, выступила с самыми лестными оценками в адрес любительского театра после его премьеры на конкурсе. По ее словам, возрождение этого живого организма – уникальное и более чем значимое событие в жизни всей страны. Молодая Литовская Республика открыла совершенно новую культурную страницу. Здесь нужно сделать оговорку, что пьесу ставили и ставят на русском языке.

"Перерождение театра "Шатиль", безусловно, крайне благоприятно отразится на уровне и еврейской, и русской, и всей культуры Литвы. Спектакль "Мамки" оставит глубокий положительный след в культурной жизни страны. Жители Вильнюса не должны остаться равнодушными к этой теме. Я активно призываю всех посетить премьеру. Уверяю вас – вы не пожалеете!", - говорит председатель еврейской общины Клайпеды Феликс Пуземский.

История о любви на фоне войны

Сам сюжет пьесы актуален, как никогда, поскольку он рассказывает о пронизывающей до мурашек истории материнской любви и израненных судьбах сыновей, охваченных войной на родной земле. По сути, это произведение можно назвать отсылкой к роману-эпопее Михаила Шолохова "Тихий Дон", вот только здесь гражданское противостояние разворачивается в реальном времени. В спектакле речь идет о вооруженном конфликте на Донбассе, однако он не о политике.

Все действие происходит в подвале городка на юго-востоке Украины. Три женщины-подружки, выросшие на одной улице, вместе пережившие много трудностей, прячутся от бомбежки в подполе – их городок оказался в зоне боевых действий. У каждой из них есть взрослый сын. У еврейки Сони сын Алекс, который с пятнадцати лет живет в Израиле – он уехал по программе "Наале": после смерти мужа она одна не могла поднять сына. Сашко украинки Оксаны служит в украинской армии, участвует в АТО, а Наташин русский сын Саша встал по другую сторону баррикад. Эта история рассказывает о культурных различиях, непонимании, ненависти, но в то же время единении, общности, чувстве сопричастности и бесконечной любви к своим детям. Ведь, несмотря на все различия, противоречия и несогласия, всех нас объединяет любовь к своим детям. В конце концов, возможно, эта глубокая философская мысль поможет разобраться и закончить кровопролитное противостояние на юго-востоке Украины.

"Пьеса о любви матерей к своим сыновьям, об огромной любви сыновей к своим мамкам. Это рассказ о дружбе, взаимопомощи и сострадании, о боли и ужасах войны. О том, как выжить в страшное время и остаться людьми, не скатиться до бытового национализма", - рассказывает автор и актриса Майя Тараховская, подчеркивая, что виленчане не останутся равнодушными и разочарованными после этой премьеры.

На данный момент в одной лишь Клайпеде состоялось уже пять таких спектаклей, которые прошли при полном аншлаге. Многие люди приходили смотреть его по второму и третьему разу. Билеты расходились за считанные дни, при этом на тот момент организаторы фактически не давали никакой серьезной рекламы за исключением анонсов от имени еврейской общины Клайпеды в социальных сетях.

Через годы

Примечательно, что первый спектакль клайпедского коллектива состоится в упомянутом вильнюсском театре "Леле" на ул. Арклю 5. История этого здания занимает особое и архиважное место в истории евреев Литвы. Он напрямую связан с ужасами и трагедиями литовского Холокоста. В годы Второй мировой войны еврейский театр оказался на территории Вильнюсского гетто и действовал здесь вплоть до осени 1943 года, когда само гетто было окончательно ликвидировано немцами, десятки тысяч людей были убиты в Понарах (Панеряй) и в немецких лагерях смерти на территории Польши. Символично, что спустя столько лет на сцене театра, ставшего незримым свидетелем самых трагических событий в истории Литвы, вновь возрождается еврейская культура, теперь уже на русском языке.

Спектакль состоится 24 февраля, в воскресенье, в 18:30.

Режиссер-постановщик – именитый литовский режиссер Нериюс Гедминас.

В главных ролях:

Соня – Майя Тараховская,

Наталья – Елена Коган,

Оксана – Ирина Алексеенко.

Сценография – Илья Коган.

Денис Кишиневский