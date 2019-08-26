Замки и поместья Литвы: окунитесь в уникальное архитектурное путешествие

Внешний вид исторических зданий Литвы повествует об усилиях по созданию великолепных архитектурных творений разных времен. Посещая замки и усадьбы, можно путешествовать во времени и любоваться различными архитектурными стилями – от готики до позднего классицизма, романтизма и историзма. Возведение резиденций и репрезентативных замковых и усадебных дворцов для самых могущественных и влиятельных лиц Литовского государства способствовало распространению в Литве западноевропейской культуры и профессионального зодчества.

Медининкайский и Тракайские замки датируются, ни много ни мало,XIV веком. Это крепости Великих князей литовских, построенные в готическом стиле и сочетающие в себе жилые и оборонительные задачи. Замок в Медининкай был одним из пунктов, предназначенных для защиты Литовского государства от нашествия рыцарей Тевтонского и Ливонского орденов. Сложенный из камня Тракайский Полуостровной замок– один из крупнейших литовских оградных замков: он расположен почти на 4 гектарах земли. Здесь, между озёрами Гальве и Лука, до сих пор возвышаются старые замковые башни и оборонительные стены. Сохранившиеся стены замка на Тракайском полуострове, как и старинные стены замка в Мядининкай, идеально подходят для воссоздания атмосферы Средневековья, для того, чтобы почувствовать себя путешественником, погрузившимся вглубь времен.

Тракайский Полуостровной замок © Lietuvos pilių ir dvarų asociacija

Яркое и глубокое впечатление оставляет вид Тракайского Островного замка, который контрастирует с синевой окружающих его озер. Считается, что замок, построенный Великим князем Кястутисом, был спроектирован архитектором Тевтонского ордена. Дворец-резиденция на Замковом острове (остров Пилес) в озере Гальве окружен оборонительной стеной с мощеным двором, расположенным между трехэтажными замковыми строениями.

Тракайский Островной замок © Lietuvos pilių ir dvarų asociacija

Во время путешествия по реке Нямунас, именуемой отцом литовских рек, стоит посетить наследие XVII века – замок Панямуне, возведенный в ренессансном стиле. Его владелец, помещик венгерского происхождения Я. Эперьеш, начал строить замок примерно в 1604–1610 гг., а для его проектирования, как полагают, пригласил голландского зодчего П. Нонхарта, который реконструировал Вильнюсский Нижний замок. Панямунский замок можно считать самым аутентичным из всех литовских замков-резиденций XVII–XVIII вв.:он сохранился практически без изменений и по сей день.

замок Панямуне © Lietuvos pilių ir dvarų asociacija

В ренессансном стиле в начале XVII в. был построен и замковый дворец поместья Раудондварис с его круглой башней.Яркий цвет дворца определил название не только поместья, но и всего поселка (Раудондварис – Червонный двор). По инициативе графа Б. Э. Тышкевича в 1831 году для восстановления имения, пострадавшего от пожара, были приглашены известные архитекторы: литовец Я. Маргявичюс, Я. Волер из Пруссии и итальянец Ц.Л. Аникини. Элементы английской неоготики в замковом ансамбле появились, когда к восстановительным работам присоединился Фр. Дюбуа де Монпере: конюшни усадьбы отличаются богато украшенными неоготическими формами.

Раудондварис © Lietuvos pilių ir dvarų asociacija

В отличие от соседних государств, в Великом княжестве Литовском было распространено деревянное усадебное зодчество, которое, к сожалению, не дожило до наших дней. Сохранившиеся старинные образцы деревянного усадебного зодчествав Литве – исключительное явление. Например, дворец, построенный около 1700 г., в усадьбе Ариставеле, которая в настоящее время находится под открытым небом в Музее народного быта Литвы в Румшишкес. Деревянный барочный дворец Ариставеле украшен крышей ломаной конфигурации с профилированными карнизными наличниками. В интерьере усадьбы доминирует классицистический стиль, нов настенной и потолочной росписи встречаются мотивы в стиле Людовика XV, а также народные мотивы.

Ариставеле © Lietuvos pilių ir dvarų asociacija

Несколько сохранившихся образцов усадебной архитектуры XVIII в. можно увидеть в усадьбе поместья Любавас близ Вильнюса. Старые усадебные постройки, барочные официна и оранжерея в настоящее время полностью отреставрированы. До реставрации усадебные постройки находились в плачевном состоянии, ибыли серьезные сомнения: стоит ли браться за спасение таких запущенных зданий, да еще построенных из полусгоревшего кирпича. Но сегодня, благодаря огромному энтузиазму и усилиям ревнителей литовского исторического наследия,старейшая в Литве оранжерея и стоящая рядом с ней официна отреставрированы и приспособлены к современным культурным нуждам. Красочный барочный ансамбль зданий усадьбы Любавас окружен деревьями и прудами старого парка, окутан романтической тишиной и покоем.

Любавас © Lietuvos pilių ir dvarų asociacija

Возведенные в конце XVIII – начале XIX вв. резиденции и постройки литовской знати дышат классической симметрией, воспроизводят формы античного зодчества. Авторами таких архитектурных проектов были самые видные зодчие того времени, представители знаменитой вильнюсской школы классицизма – Л. Гуцявичюс, М. Кнакфус, К. Подчашинскис, М. А. Шульцас, а также известные европейские архитекторы.

По проекту самого известного представителя вильнюсского классицизма, прославленного литовского архитектора Л. Гуцявичюса в конце XVIII в. был построен дворец в усадьбе Чёбишкис. Это одноэтажное здание с портиком, отличающееся смелыми и элегантными формами,находится у слияния рек Нерис и Мусе.

Чёбишкис © Lietuvos pilių ir dvarų asociacija

К. Подчашинскис – представитель позднего вильнюсского классицизма и ученик Л. Гуцявичюса, разрабатывал проекты усадеб в 1824–1828 гг. Одним из его самых известных творений является Тускуленский дворец в Вильнюсе, построенный около 1825 года. Объемная композиция и прямоугольная форма одноэтажного дворца репрезентируют классическую сдержанность.

Тускуленский дворец © Lietuvos pilių ir dvarų asociacija

В XIX в. в Литве распространялись также идеи и образы романтизма,были построены репрезентативные здания, в которых стремились воспроизвести дух средневековой архитектуры. Примером архитектурного романтизма является дворец в усадьбе Бельведер, построенный в стиле итальянской виллы, с угловой башней, асимметричной структурой и сдержанными элементами неоренессанса.

Бельведер © Lietuvos pilių ir dvarų asociacija

Черты классицизма и романтизма демонстрирует дворец усадьбы в Рагувеле, построенный по проекту архитектора Т. Тышецкиса, ученика К. Подчашинскиса. Здание перекликается с архитектурными формами античности и украшено аркадами в романтическом стиле.

Рагувеле © Lietuvos pilių ir dvarų asociacija

Во второй половине XIX – начале XX вв. в архитектуре воцарился стиль историзма. В то время для усадебного строительства не требовалось разрешения российской администрации, поэтому спонсоры приглашали архитекторов из Западной Европы. Например, по заказу графов Тышкевичей дворец в поместной усадьбе Траку Воке в неоклассическом стиле спроектировал итальянский архитектор Л. Маркони, а дворец в поместье Ужутракис– польский архитектор Й. Хус.

Траку Воке © Lietuvos pilių ir dvarų asociacija

Ужутракис © Lietuvos pilių ir dvarų asociacija

Роскошный дворец-резиденция в поместье Плунге, спроектированный немецким архитектором К. Лоренсом по заказу князя М. Огинского, был построен в 1879 г. Впечатляет не только главное здание, но и весь великолепный усадебный ансамбль, яркие неоготические формы конюшенных построек.

Плунге © Lietuvos pilių ir dvarų asociacija

Между тем, архитектурный ансамбль усадьбы Зипляй содержит мало распространенные в Литве необарочны еэлементы. Этот дворец был реконструирован графом Т. Потоцким.

Зипляй © Lietuvos pilių ir dvarų asociacija

Естественно, что большинство замков и усадеб Литвы построено в более поздних стилях – классицизма, романтизма и историзма, но есть немало исторических зданий и более ранних эпох. Нередки случаи, когда ансамбль замка или усадьбы, который много раз реставрировался и перестраивался, содержит черты как ранних, так и поздних архитектурных стилей. Каждое историческое здание литовских замковых или усадебных ансамблей раскроет внимательному взгляду интересные детали и расскажет о художественном вкусе, амбициях и о многом другом из жизни литовской знати...

Литовская ассоциация замков и поместий в рамках проекта «Повышение осведомленности о замках и усадьбах Литвы с помощью электронного маркетинга» представит еще больше разнообразных сведений о замках и усадьбах в приоритетных туристических регионах Литвы.