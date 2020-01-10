Залог отличного вечера: в Вильнюсе пройдет первый в этом году Stand Up концерт

Евгений Чебатков – уникальный комик. Родившись в Казахстане, он успел поколесить по всему миру, учился в Северной Америке, где и увлёкся стендапом, а после перебрался в Москву, где уже много лет успешно совмещает работу на Камеди Радио с такими проектами как "Stand Up на ТНТ", "Прожарка" (ТНТ4), "Labelcom" (Youtube) и многими другими. Любит Вильнюс и эта любовь взаимна.

Расул Чабдаров – комик родом из Нальчика, в молодости пробовал себя в КВН, затем перебрался в Москву, где какое-то время работал простым таксистом, но смог проявить себя на комедийной сцене и теперь является звездой таких проектов как "Stand Up на ТНТ", "Labelcom" (Youtube), "22 комика" (ТНТ4). Расул впервые посетит Вильнюс со своей яркой и самобытной комедией.

Прекрасная возможность начать новый юмористический год с яркого и очень смешного шоу!

Мероприятие на русском языке.

Ограничение возраста - 16+.

Во время мероприятия будет вестись фото съёмка.

Билеты здесь: https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/koncertai/comedy-stand-up-305106/