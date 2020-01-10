9 февраля в концертном зале Vakaris состоится особенный вечер стендап-комедии, в котором примут участие сразу два известных комика с телеканала ТНТ – Евгений Чебатков и Расул Чабдаров!
© Фото организаторов

Евгений Чебатков – уникальный комик. Родившись в Казахстане, он успел поколесить по всему миру, учился в Северной Америке, где и увлёкся стендапом, а после перебрался в Москву, где уже много лет успешно совмещает работу на Камеди Радио с такими проектами как "Stand Up на ТНТ", "Прожарка" (ТНТ4), "Labelcom" (Youtube) и многими другими. Любит Вильнюс и эта любовь взаимна.

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Расул Чабдаров – комик родом из Нальчика, в молодости пробовал себя в КВН, затем перебрался в Москву, где какое-то время работал простым таксистом, но смог проявить себя на комедийной сцене и теперь является звездой таких проектов как "Stand Up на ТНТ", "Labelcom" (Youtube), "22 комика" (ТНТ4). Расул впервые посетит Вильнюс со своей яркой и самобытной комедией.

Прекрасная возможность начать новый юмористический год с яркого и очень смешного шоу!

Мероприятие на русском языке.
Ограничение возраста - 16+.
Во время мероприятия будет вестись фото съёмка.
Билеты здесь: https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/koncertai/comedy-stand-up-305106/

Залог отличного вечера: в Вильнюсе пройдет первый в этом году Stand Up концерт

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