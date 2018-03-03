ПРОГРАММА:

3 марта (суббота)

В КОСТЕЛЕ СВ. КАЗИМИРА (ул. Диджёйи, 34)

13.00 ч. Laudate Sancti Casimiri. Концерт сакральной музыки

В ВИЛЬНЮССКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

После мессы в 12.30 ч. – награждение лауреатов конкурса статуэтки Св. Казимира и текста. Месса также пройдет в 8.00,10.00,17.30 и19.00 ч.

13. 30 ч. Мероприятие для студентов «RESTART. О святости». Место мероприятия – и Дворец правителей. Обязательна регистрация.

14.30 – 17 ч. Программа для детей и молодежи: «Исследование: дело Св. Казимира». Интерактивное воспитание – путешествие по коридорам и залам Кафедрального собора, Дворца правителей и Музея церковного наследия. Регистрация обязательна.

НА РАТУШНОЙ ПЛОЩАДИ

13.00 – 17.00 ч. Посвященный восстановлению Литовского государства СТОЛ СТОЛЕТИЯ ярмарки Казюкаса. Стол длиной 100 метров станет главным местом встреч ярмарки Казюкаса. Сесть за Стол столетия и попробовать блюда, приготовленные только из литовской продукции, приглашают всех гостей ярмарки.

Участвуют художественные коллективы и исполнители Центра культуры Расейняйского района: капелла из Арёгалы «Šaltinėlis», фольклорный ансамбль «Degule», бандонеонист Дайнюс Маслаускас, коллектив народного танца «Raskila».

15.00 ч. Хозяева стола RASEINIŲ MAGDELĖ и VYTENIS представят рекорд Вкусной вербы «RASEINIŲ PANA SU ŠILUVOS VERBA», всех ожидает костер, пряники и чай.

НА КАФЕДРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ

12.00 ч. Час подвижных игр

13.00 ч. «Детектив столетия» ярмарки Казюкаса»

13.30 ч. Фольклорный ансамбль ВУ «Ratilio»

14.00 ч. Программа кинологов

15.00 ч. Юрбаркская капелла «Сантака»

16.00 ч. Капелла народной музыки ВУ «Jaunimėlis»

16.30 ч. Фольклорная группа «Арт-гурт Багач» (Беларусь)

17.00 ч. Фольклорная группа „Szczęściary“ (Польша)

20.00 ч. «Свет в ночи» (в часовне Св. Казимира и на Кафедральной площади)

НА ЛУКИШКСКОЙ ПЛОЩАДИ

11.30 ч. Юрбаркская капелла «Сантака»

12.00 ч. Фольклорная группа «Szczęściary» (Польша)

12.30 ч. Фольклорный ансамбль Киртимайского центра культуры «Rasoda»

13. 00 ч. Фольклорная группа «Арт-гурт Багач» (Беларусь)

14.00 ч. Любительские художественные коллективы Нововильняйского центра культуры – танцевальная группа «Linksmuoliai», вокальный ансамбль «Melodija», ансамбль народного танца «Vaiva», детская музыкальная студия

15.30 ч. Вильнюсский фольклорный ансамбль «Laukis»

16.00 ч. Ансамбль польской песни и танца Вильнюсского центра культуры «Vilija»

10.00 – 17.00 ч. Работы клуба резчиков по дереву «Steel Beavers»

У ЛИТОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА ДРАМЫ

12.00 ч. Фольклорная группа «Griežikai»

12.30 ч. Группа фламенко «Solea»

13.00 ч. «Le artist». Выступление уличного цирка

14.00 ч. Вильнюсский фольклорный ансамбль «Laukis»

14.30 ч. Вокальная студия джаза Литовского центра детей и молодежи «Kivi»

15.00 ч. Исполнитель авторской песни Валентинас Абарюс

15. 30 ч. Танцы Зумба

16.00 ч. Гармонист Константин Ольховик

4 марта (воскресенье)

В ВИЛЬНЮССКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

12.30 ч. Во время Мессы молитвенные интенции участников праздника и ярмарки

Месса также пройдет в 8.00, 9.00, 10.00, 11.15,17.30 и 18.30 ч.

У ЛИТОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА ДРАМЫ

11.30 ч. Вильнюсский русский фольклорный ансамбль «Verėja»

12.00 ч. Вильнюсский фольклорный ансамбль «Vilniaus dzūkuliai»

12.30 ч. Гармонист Вайдас Ленгвинас

13.00 ч. Фольклорная капелла «Ratilai»

13.30 ч. «Le artist». Выступление уличного цирка

14.30 ч. Польский фольклорный ансамбль Григишкского центра культуры «Gžegožanie»

15.00 ч. Группа авторской песни «Spontanikai»

НА РАТУШНОЙ ПЛОЩАДИ

12.00 – 16.00 ч. Посвященный восстановлению Литовского государства СТОЛ СТОЛЕТИЯ ярмарки Казюкаса.

Хозяева — BILAS И VYTENIS. Участвует Шилутская молодежная группа «Prieskonis» и сборная уличных артистов ярмарки Казюкаса.

В ДОЛИНЕ ШВЕНТАРАГИСА

12.00 – 14.00 ч. Балтийские игры

НА ЛУКИШКСКОЙ ПЛОЩАДИ

11.00 ч. Капелла Юрбаркского центра культуры «Верея»

12.00 ч. Вильнюсский фольклорный ансамбль «Vilniaus dzūkuliai»

12.30 ч. Гармонист Вайдас Ленгвинас

13.00 ч. Фольклорная капелла «Ratilai»

13.30 ч. «Le artist». Выступление уличного цирка

14.30 ч. Польский фольклорный ансамбль Григишкского центра культуры «Gžegožanie»

15.00 ч. Группа авторской песни «Spontanikai»

00 – 16.00 ч. Заключительные работы клуба резчиков по дереву «Steel Beavers»

НА ПРОСПЕКТЕ ГЕДИМИНАСА

14.00 – 14.30 ч. ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ШЕСТВИЕ КАЗЮКАСА. (от площади Неприклаусомибес до Кафедральной площади).

НА КАФЕДРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ

14.30 ч. ЦЕРЕМОНИАЛ ЗАКРЫТИЯ ЯРМАРКИ КАЗЮКАСА, НАГРАЖДЕНИЯ.

15.30 ч. Концерт духового оркестра ВУ «Oktava».