Наиболее полное собрание работ графика, театрального художника, участника объединения «Мир искусства», которые были созданы им в литовский период, экспонируют сразу три крупнейших музея Литвы.

Проект Литовского совета по культуре приурочен к 100-летию восстановления Литовской государственности и проходит при поддержке правительства Петербурга и генконсульства Литовы.

В 17 часов на торжественном открытии в Белом зале Шереметевского дворца выступят представители правительства Петербурга, генконсул Литвы в Петербурге Дайнюс Нумгаудис, директора музеев — участников проекта.

Директор Музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица, директор Музея театра, музыки и кино Литвы Регина Лoпене, директор Национального художественного музея имени М. К. Чюрлёниса Освальдас Даугялис, куратор выставки, старший музейный сотрудник Отдела международных связей Художественного музея Литвы Скайстис Микулёнис также примут деятельное участие в осмотре экспозиции.

В 18 часов в рамках вернисажа состоится небольшой концерт. Фортепианные сочинения и переложения симфонических поэм Микалоюса Чюрлениса — крупнейшего литовского художника и композитора, друга Добужинского, входившего в круг деятелей «Мира искусства» в 1905—1908 годах, — исполнит его правнук Рокас Зубовас.

Известный пианист, проповедующий творчество Чюрлениса по всему миру, играет не только опусы прадеда, но и его самого — в роли Микалоюса Чюрлениса он снялся в игровом фильме «Письма к Софии» (2012, реж. Роберт Муллан, Великобритания-Литва). В концерте участвуют Соната Зубовиене, солисты Мариинского театра.