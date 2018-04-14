В Центре национальных культур и народного творчества республики открылась выставка народного литовского костюма.
Это первое мероприятие, которое проходит при поддержке карельского общества литовцев «Вильтис», зарегистрированного в марте этого года.
В Карелии проживает около 700 этнических литовцев. Жителей с литовскими корнями тут гораздо больше - 3000.
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