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Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» об аварии на ЧАЭС, режиссером которого стал Данила Козловский. Премьера картины запланирована на 2020 год, но конкретная дата не уточняется. До коронавируса говорилось о премьере 8 октября.
Вышел трейлер фильма об аварии на Чернобыльской АЭС, который снял Данила Козловский
© Reuters / Scanpix

Картина рассказывает об одном из эпизодов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Съемки фильма проходили на закрытых объектах АЭС в Курчатове. В основу фильма легла история начальника смены и двух инженеров Чернобыльской АЭС. По сюжету через две недели после аварии героям предстоит спуститься в помещения, расположенные под реактором, для того чтобы освободить затопленные залы от воды и тем самым предотвратить еще один взрыв. До этого выходил тизер фильма.

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Как и в случае со своим предыдущим фильмом «Тренер», Данила Козловский выступил в качестве режиссера картины и в качестве актера, сыгравшего одну из главных ролей.

Кстати, выход в прокат в этом году также запланирован у белорусского фильма «Запретная зона» о событиях после аварии на Чернобыльской АЭС. Деньги на него выделил Минкульт. Это полнометражный дебют молодого режиссера Митрия Семенова-Алейникова. Изначально предполагалось, что картина выйдет в прокат в апреле, позже премьера перенеслась ориентировочно на июнь. Новая дата не озвучивалась.

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Tut.by
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