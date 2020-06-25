Вышел трейлер фильма об аварии на Чернобыльской АЭС, который снял Данила Козловский

Картина рассказывает об одном из эпизодов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Съемки фильма проходили на закрытых объектах АЭС в Курчатове. В основу фильма легла история начальника смены и двух инженеров Чернобыльской АЭС. По сюжету через две недели после аварии героям предстоит спуститься в помещения, расположенные под реактором, для того чтобы освободить затопленные залы от воды и тем самым предотвратить еще один взрыв. До этого выходил тизер фильма.

Как и в случае со своим предыдущим фильмом «Тренер», Данила Козловский выступил в качестве режиссера картины и в качестве актера, сыгравшего одну из главных ролей.

Кстати, выход в прокат в этом году также запланирован у белорусского фильма «Запретная зона» о событиях после аварии на Чернобыльской АЭС. Деньги на него выделил Минкульт. Это полнометражный дебют молодого режиссера Митрия Семенова-Алейникова. Изначально предполагалось, что картина выйдет в прокат в апреле, позже премьера перенеслась ориентировочно на июнь. Новая дата не озвучивалась.