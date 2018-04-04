"Волчья любовь": премьера Русского драмтеатра для взрослых

Всем с детства известна сказка о Красной Шапочке и злом Сером Волке. За несколько столетий этот популярнейший классический сюжет для детей перетерпел множество разных изложений, практически став мифом. Экстравагантный Миндаугас Валюкас, поэт, бард, драматург и режиссёр, совместно с талантливым молодым актёром Максимом Тухватуллиным создали и предъявляют на суд публики современную эквилибристическую версию о Красной Шапочке и Сером Волке.

В стиле актёрской импровизации молодой мужчина по имени Альбинас (Максим Тухватуллин) использует сказочный сюжет, чтобы изложить свою историю любви и личной драмы, вылившейся в трагедию. Говоря на современном языке, это «стэндап», театральный моно-комикс, постмодернистская сказка для взрослых. Хотя всем заранее известно, что у «страшной» сказки о Красной Шапочке есть счастливый конец, но эта «Волчья сказка» преподнесёт зрителям немало сюрпризов.

Впервые выходящий на сцену в моноспектакле молодой Максим Тухватуллин поделился, что взялся за эту работу безо всяких сомнений, так как почувствовал в этом материале много общего со своей собственной жизнью.

«Этот в литературном плане на первый взгляд трудный текст мне поддавался сравнительно легко, его выучить удалось всего за несколько репетиций. Пьеса словно поселилась у меня в голове. В ней вещает много персонажей, но из них самый сложный – Альбинас, т. к. он одновременно является и рассказчиком, и отображателем других персонажей, таких, как «Альбинас в прошлом», «Албинас нынешний», «Альбинас-стэндапер», «Альбинас-отец», также «Вицька», «Джонни», «Томми», «Хоуп», «Канелупа», «Розамунда», «её Бабушка» и «её Мама». Само собой разумеется, что легче поддавались мужские персонажи, а в отношении женских всё ещё продолжаются поиски, так как стараюсь избегать изображать «маски», чтобы вжиться в каждое действующее лицо», – говорит М. Тухватуллин.

Предупреждаем зрителей, что «Волчья любовь» – пост-сказка для взрослых (14+), в тексте пьесы употреблены и нецензурные выражения.