"Война еще не началась": в Вильнюсе покажут пьесу российского драматурга Михаила Дурненкова

Пьеса состоит из 12 новелл, написанных как скетчи и монологи. Каждая из новелл – и отдельный сюжет, и вплетенная в общую историю драма. Герои пьесы – такие же как мы, живущие в любом городе мира, родители и дети, мужья и жены, проблемы, которые их беспокоят – беспокоят каждого из нас: боязнь потери близких и разрушение семейных связей, новые технологии, и беспомощные старики в деревне. Общество, привыкшее к потреблению, выбору лучшего, и забывающее о настоящих чувствах. Агрессия, выплескивающаяся на улицы, и разные формы эскапизма. Трудный выбор – отказаться от проявлений зла в будничной жизни, в каждый момент столкновения с предательством, изменой, насилием. Один из монологов был написан специально для актрисы, именно для рижской версии спектакля.

В спектакле заняты артисты разных театральных школ, разных языковых культур: латышка Гуна Зариня, литовец Гитис Иванаускас и русский Александр Маликов. Гуна Зариня неоднократно приезжала в Вильнюс со спектаклями Нового Рижского театра (Алвис Херманис), где она является ведущей актрисой. Она также снималась в литовских кинофильмах, играла в фильме “Измена” режиссера Кирилла Серебренникова.

Драматург Михаил Дурненков – один из лучших драматургов современного театра, резидент Royal Court theatre в Лондоне, частый участник международных фестивалей. Пьеса TWHYS переведена на английский (и отдельно - американская версия), румынский, чешский, итальянский, литовский, финский.

Спектакль будет исполнен на русском языке с титрами на литовском.