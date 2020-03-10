"Война еще не началась": в Каунасе покажут пьесу российского драматурга Михаила Дурненкова

Пьеса состоит из 12 новелл, каждая из которых несет отдельный сюжет, и также является частью общей истории. На сцене – такие же как мы, зрители в зале, жители любого города мира, родители и дети, мужья и жены, случайные встречные. Общество, привыкшее к потреблению, выбору лучшего, и забывающее о настоящих чувствах. Агрессия, выплескивающаяся на улицы и преследующая людей. Каждого из героев мы видим в сложный момент выбора: разрешить себе ответную реакцию или остаться на стороне прощения и понимания.

Спектакль начинается с сюжета, обьединяющего воспоминания о самых важных вещах, по которым мы вспоминаем нашу жизнь – от детской игрушки до старого пледа и сердечных капель. Затем, через истории о случайном свидании, волнении в очереди к врачу, сбоя системы в аэропорту, разговора взрослого сына со стариками-родителями, интервью с тестером компьютерной игры, где все так похоже на реальность, сюжета про телевизионные фейковые новости и крушение семьи на фоне тотального вранья, и семейный абьюз, где трудно понять, кто кого мучает больше, мы проходим разные эпизоды жизни современных людей. В спектакле также есть три исключительной эмоциональности актерских монолога, которые нельзя пропустить.

Драматург Михаил Дурненков – один из лучших русских драматургов современного театра, резидент Royal Court theatre в Лондоне, частый участник международных фестивалей. Пьеса TWHYS была написана по заказу шотландского театра в Глазго, переведена на английский, румынский, чешский, итальянский, литовский, финский языки. Московская версия спектакля поставлена летом 2018 года в театре “Практика”, в 2020 году планруется постановка в Хельсинки.

В спектакле заняты: латышская актриса Гуна Зариня, литовец Гитис Иванаускас и актер Рижского русского театра Александр Маликов. Гуна Зариня неоднократно приезжала в Вильнюс со спектаклями Нового Рижского театра, где она является ведущей актрисой. Большая работа в театре в нынешнем сезоне – спектакль режиссера Алвиса Херманиса “Белый вертолет”, где она играет вместе с Михаилом Барышниковым. Гуна Зариня также много снималась в литовских кинофильмах, играла в фильме “Измена” режиссера Кирилла Серебренникова. Гитис Иванаускас часто играет в Каунасском театре. Роль, которая принесла ему национальную театральную премию много лет назад – Родион Раскольников в “Преступлении и наказании” режиссера Гинтараса Варнаса, с которым актер работает постоянно. Неотьемлемая часть спектакля – живое исполнение фортепианной партитуры, созданной специально для спектакля молодым латышским пианистом Рихардом Плешановым. Электронная музыка в спектакле – DJ и создатель саунддизайна Оля Крикова.

Режиссер Лера Суркова, рижанка по рождению, закончила латвийский курс Олега Табакова в Школе-студди МХАТ и осталась работать в Москве. Как режиссер, поставила спектакли в Театре.doc, в Центре имени Мейерхольда, в Театре на Таганке, в Гоголь-центре. В январе 2020 года у нее состоялась премьера в Вильнюсе, в Русском драматическом театре – по пьесе “Горка”.

Спектакль будет исполнен на русском языке с титрами на литовском. Предоставляется также краткое содержание спектакля на английском языке.

Продолжительность спектакля 2 часа.