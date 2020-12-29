По данным агентства, модельер умер в больнице в коммуне Нейи-сюр-Сен к западу от Парижа - в этом районе проживают многие французские знаменитости.
Карден родился 2 июля 1922 года в коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта в Италии. Свою карьеру он начинал как театральный художник. В 1947 году Каржен начал работать в ателье у Кристиана Диора, в 1950 году основал собственный дом моды.
В 1960-1970-х годах Карден прославился благодаря футуристическому дизайну одежды. Он предпочитал абстрактный геометризованный стиль и одним из первых ввел в моду понятие унисекс.
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