В ней около 500 художественных произведений: живопись, графика, скульптуры, художественные фотографии, рисунки, авторские издания.
С географической точки зрения основную часть коллекции составляют работы художников бывших республик СССР (России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и других), они дополнены и работами из других государств (Франции, Германии, США), сообщил музей.
Нонконформистские направления в искусстве формировались в последние десятилетия XX века, в так называемый период оттепели, в качестве ответа на преобладавший в то время соцреализм. Художники совмещали доходившие с Запада формы современного искусства с реалиями советской политики, культуры, общества и быта.
Это неофициальное направление в искусстве в коллекции представляют работы всемирно признанных художников – Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Эрика Булатова, Ивана Чуйкова, Игоря и Светланы Копыстянских, Павла Пепперштейна и многих других.
В коллекцию также входят произведения более чем 30 литовских авторов. Это живопись Валентинаса Антанавичюса, Винцаса Кисараускаса, Альгимантаса Йонаса Кураса, Ляонаса Линаса Катинаса, Евгения Цукермана, Раймундаса Слижиса, Марии Тересы Рожанскайте и живопись, графика других авторов.
По сообщению музея, музыкант коллекционировал, не покупая целенаправленно – все работы в коллекции подарены В. Тарасову.
По словам директора Художественного музея Литвы Арунаса Гелунаса "Уникальная коллекция, которую дарит Владимир Тарасов Художественному музею, обратила на себя внимание кураторов многих известных мировых музеев, а сейчас вызывает и большую зависть, ведь этот "музей в музее" нонконформистского искусства, не имеющий аналогов, достается не Франции, США или России, а Литве".
"По моему глубокому убеждению, весть об этой исключительной коллекции вскоре распространиться среди знатоков искусства и музей будут посещать не только гости из соседних государств, но и из таких мировых центров искусства, как Берлин или Лондон", – утверждает А. Гелунас.
Первую выставку, на которой можно будет увидеть произведения из коллекции, планируется провести в мае этого года в Художественном музее во Дворце Радзивилов в Вильнюсе.
Владимир Тарасов подарил Художественному музею Литвы коллекцию нонконформистского искусства (1)
Известный джазовый музыкант Владимир Тарасов подарил...
Мини-сериал "Чернобыль" получил "Золотой глобус" (1)
Главный "Золотой глобус" за лучший драматический фильм...
"Союзмультфильм" показал новогоднюю серию нового "Простоквашино" (3)
Студия "Союзмультфильм" выпустила две новогодние серии...
Чувственные итальянцы - Domo Emigrantes возвращаются в Литву
Уже 26-31 декабря по приглашению "Arts Libera International" Литву...
Репертуар Русского драматического театра Литвы на январь 2020 года (1)
Русский драматический театр Литвы представляет...
TOP новостей
Министр и генкомиссар обещают вернуть таблички с зелеными стрелками с завтрашнего дня (26)
Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич...
Президент поздравил православных и староверов Литвы с Рождеством Христовым (30)
Президент Гитанас Науседа поздравил с наступающим...
Экономист назвал места в столице, где образуются заторы: вопрос времени, когда они станут непроездными (29)
Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что...
Цены на частные детские сады в столице: тысячу иногда приходится заплатить до начала посещения (37)
От нескольких сот до больше тысячи евро приходится...
Дебошира из России в Литве обвиняют в покушении на убийство, порче имущества и грабеже (28)
В литовский суд передано дело гражданина Российской...