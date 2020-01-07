Известный джазовый музыкант Владимир Тарасов подарил Художественному музею Литвы собранную им коллекцию нонконформистского искусства.
Vladimiras Tarasovas
© DELFI / Karolina Pansevič

В ней около 500 художественных произведений: живопись, графика, скульптуры, художественные фотографии, рисунки, авторские издания.

С географической точки зрения основную часть коллекции составляют работы художников бывших республик СССР (России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и других), они дополнены и работами из других государств (Франции, Германии, США), сообщил музей.

Нонконформистские направления в искусстве формировались в последние десятилетия XX века, в так называемый период оттепели, в качестве ответа на преобладавший в то время соцреализм. Художники совмещали доходившие с Запада формы современного искусства с реалиями советской политики, культуры, общества и быта.

Статьи по теме:
Макаревич "Про..." концерт с Тарасовым: мне самому интересно, чего ожидать  (53)
Владимир Тарасов: свободная музыка — это самая несвободная музыка  (4)

Это неофициальное направление в искусстве в коллекции представляют работы всемирно признанных художников – Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Эрика Булатова, Ивана Чуйкова, Игоря и Светланы Копыстянских, Павла Пепперштейна и многих других.

В коллекцию также входят произведения более чем 30 литовских авторов. Это живопись Валентинаса Антанавичюса, Винцаса Кисараускаса, Альгимантаса Йонаса Кураса, Ляонаса Линаса Катинаса, Евгения Цукермана, Раймундаса Слижиса, Марии Тересы Рожанскайте и живопись, графика других авторов.

По сообщению музея, музыкант коллекционировал, не покупая целенаправленно – все работы в коллекции подарены В. Тарасову.

По словам директора Художественного музея Литвы Арунаса Гелунаса "Уникальная коллекция, которую дарит Владимир Тарасов Художественному музею, обратила на себя внимание кураторов многих известных мировых музеев, а сейчас вызывает и большую зависть, ведь этот "музей в музее" нонконформистского искусства, не имеющий аналогов, достается не Франции, США или России, а Литве".

"По моему глубокому убеждению, весть об этой исключительной коллекции вскоре распространиться среди знатоков искусства и музей будут посещать не только гости из соседних государств, но и из таких мировых центров искусства, как Берлин или Лондон", – утверждает А. Гелунас.

Первую выставку, на которой можно будет увидеть произведения из коллекции, планируется провести в мае этого года в Художественном музее во Дворце Радзивилов в Вильнюсе.

Владимир Тарасов подарил Художественному музею Литвы коллекцию нонконформистского искусства (1)

Известный джазовый музыкант Владимир Тарасов подарил...

Мини-сериал "Чернобыль" получил "Золотой глобус" (1)

Главный "Золотой глобус" за лучший драматический фильм...

"Союзмультфильм" показал новогоднюю серию нового "Простоквашино" (3)

Студия "Союзмультфильм" выпустила две новогодние серии...

Чувственные итальянцы - Domo Emigrantes возвращаются в Литву

Уже 26-31 декабря по приглашению "Arts Libera International" Литву...

Репертуар Русского драматического театра Литвы на январь 2020 года (1)

Русский драматический театр Литвы представляет...

TOP новостей

Šviesoforas

Министр и генкомиссар обещают вернуть таблички с зелеными стрелками с завтрашнего дня (26)

Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич...

Президент поздравил православных и староверов Литвы с Рождеством Христовым (30)

Президент Гитанас Науседа поздравил с наступающим...

Žygimantas Mauricas

Экономист назвал места в столице, где образуются заторы: вопрос времени, когда они станут непроездными (29)

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что...

Vaikų darželis „Išminčiukai“ Vaikų darželis

Цены на частные детские сады в столице: тысячу иногда приходится заплатить до начала посещения (37)

От нескольких сот до больше тысячи евро приходится...

Дебошира из России в Литве обвиняют в покушении на убийство, порче имущества и грабеже (28)

В литовский суд передано дело гражданина Российской...