Владимир Машков заменит Олега Табакова на посту худрука "Табакерки"

Худруком Московского театра Табакова — "Табакерки" — назначен народный артист России Владимир Машков, сообщает РИА "Новости".
© RIA/Scanpix

Нового художественного руководителя труппе представили заммэра Москвы Леонид Печатников и глава департамента культуры столицы Александр Кибовский.

Возглавлявший МХТ и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков ушел из жизни 12 марта в возрасте 82 лет. Машкову сразу предложили возглавить "Табакерку", однако он взял паузу для раздумий. Худруком МХТ был назначен художественный руководитель Студии театрального искусства Сергей Женовач.

Для Владимира Машкова "Табакерка" — родное место, здесь он поставил три спектакля: "Звездный час по местному времени", "Бумбараш" и "Смертельный номер". Машков снялся более чем в 60 фильмах, лауреат премии "НИКА", "Золотой Орел", "ТЭФИ".

Gazeta.ru
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