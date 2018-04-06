Нового художественного руководителя труппе представили заммэра Москвы Леонид Печатников и глава департамента культуры столицы Александр Кибовский.
Возглавлявший МХТ и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков ушел из жизни 12 марта в возрасте 82 лет. Машкову сразу предложили возглавить "Табакерку", однако он взял паузу для раздумий. Худруком МХТ был назначен художественный руководитель Студии театрального искусства Сергей Женовач.
Для Владимира Машкова "Табакерка" — родное место, здесь он поставил три спектакля: "Звездный час по местному времени", "Бумбараш" и "Смертельный номер". Машков снялся более чем в 60 фильмах, лауреат премии "НИКА", "Золотой Орел", "ТЭФИ".
Владимир Машков заменит Олега Табакова на посту худрука "Табакерки"
Худруком Московского театра Табакова — "Табакерки" —...
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